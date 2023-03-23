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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يفتتح الفنان الصيني، آي ويوي، معرضه الجديد في شهر أبريل/ نيسان، سيشهد الناس عملًا مألوفًا في متحف التصميم بلندن، وسيُذكرهم بلوحة "زنابق الماء" الشهيرة لكلود مونيه.

ولكن، ستكون مصنوعة في الواقع من طوب الليغو، أي حوالي 650 ألف منها، في 22 لونًا مختلفًا.

وتُعد القطعة، التي يبلغ عرضها 50 قدمًا، والتي تحمل عنوان "Water Lilies # 1"، أكبر عمل فني من الليغو صنعه الفنان على الإطلاق، بحسب المتحف.

وتُصوّر نسخته أحواض الزنبق الشاعرية لمنزل مونيه في جيفرني، لكنها تتضمن، في أقصى اليمين، "بوابة مظلمة" تشير إلى طفولة آي في منطقة شينجيانغ الصينية.

وتمثل رقعة الليغو المظلمة بابًا يؤدي إلى مخبأ تحت الأرض، حيث عاش الفنان مع والده في المنفى خلال الستينيات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المتحف.

صورة تعكس لوحة "زنابق الماء" الشهيرة لكلود مونيه وهي مصنوعة من مكعبات الليغو. Credit: Credit: Ela Bialkowska/OKNO studio

واستخدم آي مجموعة من المواد في التركيبات والأعمال الفنية المفاهيمية، بدءًا من الفخار والخشب والخزف إلى الأفلام والتصوير الفوتوغرافي، ومواد تم العثور عليها.

وفي أواخر العقد الأول من القرن الـ21، أضاف الفنان مكعبات الليغو إلى مجموعته.

وتشمل هذه الأعمال الملونة والدقيقة مئات الصور الشخصية للسجناء السياسيين والمنفيين، والتي صممها آي لمعرض في عام 2014.

وفي العام التالي، تصدّر الفنان عناوين الصحف عندما رفضت شركة "ليغو" طلب الاستوديو الخاص به للحصول على قطع الطوب لمشروع جديد.

وخلال فترة الجدال بين الطرفين، أرسل معجبو آي مكعبات الليغو الخاصة بهم للفنان الصيني.

صورة الفنان الصيني، آي ويوي. Credit: Credit: Rick Pushinsky

وقال جوستين ماكغيرك، كبير أمناء المتحف، في بيان، إن حجم أعمال آي "مقلقة ومؤثرة"، مضيفًا: "في محاولة لفهم هذه الأعمال، يواجه الزائر تحديًا للتفكير فيما نقدّره وما ندمّره".

وأوضح ماكغيرك حول عمل "Water Lillies # 1" أنه "عمل ضخم ومعقد وقوي.. ونحن فخورون بأن نكون أول متحف يعرضه".