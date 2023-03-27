"النور الداخلي".. صور مؤثرة من أفريقيا تدعو لاكتشاف الذات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "لدى كل واحد منا نور في داخله، يزداد إشراقًا مع كل جهد نبذله في سبيل إيجاد أنفسنا، والتحرّر من كل القيود..وهذا النور يُعد منبعا للأمل، والسعادة، والحب، والحرية، وكل ما ندافع عنه ونؤمن به"..هذا ما قاله المصور الغاني مايكل أبويا عن الحياة الإنسانية.
وفي هذه السلسلة، التي تحمل عنوان "النور الداخلي"، يحتفي أبويا، بالحياة الإنسانية، مسلّطًا الضوء على التعابير التي يُظهرها أشخاص من أبناء وطنه خلال لحظات مختلفة يملؤها الحب، والفرح، والسعادة.
وتتمثل أهمية السلسلة في كونها دعوة للبحث عن النور الداخلي لدى كل شخص، حسبا ذكره أبويا لموقع CNN بالعربية.
وأشار المصور الغاني إلى أنه أراد كذلك إظهار الجانب الإيجابي في حياة أبناء وطنه الغانيين.
واستلهم أبويا فكرة السلسلة في عام 2016، عندما فقد والده بسبب مرض السرطان، إذ كانت تلك الخسارة بمثابة دافعًا لاستفاقته، وجعلته يدرك أنّ الحياة القصيرة، وأن وقتنا محدود على هذه الأرض، وفقًا لما قاله.
وهكذا قرّر أبويا أنّ يسعى وراء أحلامه في التصوير الفوتوغرافي، علّه يجد هدفه في الحياة.
وأوضح: "أفضل طريقة لفعل ذلك هي من خلال تصوير الأشخاص، لفهم قصصهم، وفهم ما يجعلنا نشعر بأننا حقًا على قيد الحياة".
وخلال رحلة سعيه، صادف أبويا مجتمعات مختلفة، بمختلف أنحاء موطنه غانا، آملًا أن يتوسّع إلى أجزاء أخرى من القارة الأفريقية والعالم.
وتتراوح الموضوعات التي يبرزها أبويا بين شباب مفعمين بالحيوية، وغواصين محترفين، وممارسي ألعاب بهلوانية.
وتابع: "باختصار أقوم بتوثيق الأشخاص الذين يعبّرون عن أنفسهم عن طريق فعل ما يحبون".
ويستخدم أبويا مزيجًا من الأفلام الوثائقية والفنية والمفاهيمية بشكل أساسي للتعبير عن نفسه وعن شخصياته، وكذلك لسرد القصص بفعالية من أجل إلهام مشاهدي الصور وتمكينهم.
وعرضت هذه السلسلة خلال فعاليات النسخة السابعة من مهرجان التصوير الدولي "اكسبوجر" في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، حيث لاقت اهتماما لافتًا من الزوار.
ولفت أبويا إلى أن زوار معرضه في "اكسبوجر"، أشادوا برؤية هذا الجانب المختلف في غانا وأفريقيا.