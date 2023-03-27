"النور الداخلي".. صور مؤثرة من أفريقيا تدعو لاكتشاف الذات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "لدى كل واحد منا نور في داخله، يزداد إشراقًا مع كل جهد نبذله في سبيل إيجاد أنفسنا، والتحرّر من كل القيود..وهذا النور يُعد منبعا للأمل، والسعادة، والحب، والحرية، وكل ما ندافع عنه ونؤمن به"..هذا ما قاله المصور الغاني مايكل أبويا عن الحياة الإنسانية.

Credit: Michael Aboya

وفي هذه السلسلة، التي تحمل عنوان "النور الداخلي"، يحتفي أبويا، بالحياة الإنسانية، مسلّطًا الضوء على التعابير التي يُظهرها أشخاص من أبناء وطنه خلال لحظات مختلفة يملؤها الحب، والفرح، والسعادة.

Credit: Michael Aboya

وتتمثل أهمية السلسلة في كونها دعوة للبحث عن النور الداخلي لدى كل شخص، حسبا ذكره أبويا لموقع CNN بالعربية.

وأشار المصور الغاني إلى أنه أراد كذلك إظهار الجانب الإيجابي في حياة أبناء وطنه الغانيين.

Credit: Michael Aboya

واستلهم أبويا فكرة السلسلة في عام 2016، عندما فقد والده بسبب مرض السرطان، إذ كانت تلك الخسارة بمثابة دافعًا لاستفاقته، وجعلته يدرك أنّ الحياة القصيرة، وأن وقتنا محدود على هذه الأرض، وفقًا لما قاله.

Credit: Michael Aboya

وهكذا قرّر أبويا أنّ يسعى وراء أحلامه في التصوير الفوتوغرافي، علّه يجد هدفه في الحياة.

وأوضح: "أفضل طريقة لفعل ذلك هي من خلال تصوير الأشخاص، لفهم قصصهم، وفهم ما يجعلنا نشعر بأننا حقًا على قيد الحياة".

Credit: Michael Aboya

وخلال رحلة سعيه، صادف أبويا مجتمعات مختلفة، بمختلف أنحاء موطنه غانا، آملًا أن يتوسّع إلى أجزاء أخرى من القارة الأفريقية والعالم.

Credit: Michael Aboya

وتتراوح الموضوعات التي يبرزها أبويا بين شباب مفعمين بالحيوية، وغواصين محترفين، وممارسي ألعاب بهلوانية.

وتابع: "باختصار أقوم بتوثيق الأشخاص الذين يعبّرون عن أنفسهم عن طريق فعل ما يحبون".

Credit: Michael Aboya

ويستخدم أبويا مزيجًا من الأفلام الوثائقية والفنية والمفاهيمية بشكل أساسي للتعبير عن نفسه وعن شخصياته، وكذلك لسرد القصص بفعالية من أجل إلهام مشاهدي الصور وتمكينهم.

وعرضت هذه السلسلة خلال فعاليات النسخة السابعة من مهرجان التصوير الدولي "اكسبوجر" في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، حيث لاقت اهتماما لافتًا من الزوار.

ولفت أبويا إلى أن زوار معرضه في "اكسبوجر"، أشادوا برؤية هذا الجانب المختلف في غانا وأفريقيا.