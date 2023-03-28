مصور يبتكر مدينة خيالية بمزج معالم من مدن كبرى..ما النتيجة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما تخطر ببالنا أسئلة عما قد تبدو عليه عوالم المستقبل، وفي هذه الصور، يمكن أن نرى نظرة قاتمة على المستقبل، تشبه إلى حد بعيد تلك التي نراها بأفلام الخيال العلمي.

وفي هذه السلسلة من الصور المركبّة، والتي تحمل عنوان "معالم المدينة الخيالية"، يمزج المصور الفرنسي دانيال تشيونغ، الواقع بالخيال، مستعينًا بمناظر مختلفة التقطها من مدن قام بزيارتها في جنوب آسيا.

Credit: Daniel Cheong

ويوضح المصور وهو من أصول صينية أنّه مولع بتصوير مناظر المدينة، ولديه أرشيف كبير من الصور التي التقطها للمدن الكبرى مثل دبي، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وشنغهاي، وكوالالمبور، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

وأثناء جائحة فيروس كورونا، كان لدى تشيونغ متسع كبير من الوقت، حين توصّل إلى فكرة إنشاء مناظر مدينة خيالية، من خلال الجمع بين صور متعددة لمدن مختلفة.

Credit: Daniel Cheong

وبصفته مهوسًا بأفلام الخيال العلمي، وبالأخص فيلم الخيال العلمي الأمريكي "بليد رنر"، قرّر تشيونغ أن يضفي أسلوب يُعرف بـ"سايبربانك"، أو العالم المستقبلي المظلم، لمشاهد المدينة الخيالية.

ويُعد "سايبربانك" بأنه نوع من أنواع الخيال العلمي، يشتهر بتركيزه على عالم التقنية المتطورة والعالم السفلي.

Credit: Daniel Cheong

وأراد تشيونغ أن يُظهر عالم الواقع المرير، حيث تتعايش الأحياء المتواضعة في ظل التقنيات معالم الحديثة فائقة التطور، حسبما ذكره.

Credit: Daniel Cheong

وأكد تشيونغ أن هذه السلسلة مستوحاة من أفلام الخيال العلمي الشهيرة، حيث المستقبل مظلم ومحبط، وهو شعور تملّكه وسط أزمة جائحة كورونا.

ولاقت هذه السلسلة اهتماما كبيرًا خلال عرضها ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان التصوير الدولي "اكسبوجر" في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

Credit: Daniel Cheong

ولفت تشوينغ إلى أنّ زوار معرضه كانوا في حيرة من أمرهم حول ما إذا كانت هذه المدن حقيقية أم لا.

وكانت الأجيال الشابة أكثر انجذابًا لمعرض تشوينغ، حيث يكمن السر في ألعاب الفيديو التي توّظف أسلوب "سايبربانك" في موضوعاتها.