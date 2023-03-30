"لغز الحياة".. صور تستكشف علاقات الحيوانات البرية مع أقرانها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدو هذه الصور الحميمية للحياة البرية وكأنها التُقطت داخل استوديو للتصوير، حيث تظهر أنواع مختلفة من الحيوانات إلى جانب أفراد عائلاتها.

وتستكشف هذه السلسلة، بعنوان "لغز الحياة"، التأملات الفلسفية للمصور بيدرو جارك كريب حول فكرة الحياة وارتباطها بالعالم الطبيعي.

تعتبر الفيلة حيوانات ذكية واجتماعية للغاية وتتسم ببنيةٍ دماغية مُشابهة للبشر إذ تستطيع الشعور بالحزن والتعاطف وإظهار روح التعاون والوعي الذاتي Credit: Pedro Jarque Krebs

ويشرح كريب لموقع CNN بالعربية أسلوب التصوير الخاص به، الذي يتمثل بشكل أساسي في عزل الحيوانات عن محيطها الطبيعي، لتسليط الضوء على علاقة أوثق معها.

البومة النسرية الأوراسية، تلتقطُ عيون البومة الضّوء أفضل بمئة مرّة من عيوننا ولكنها عملياً غير قادرةٍ على التحرُّك. وللتعويض عن ذلك، تستطيعُ البومة أن تدير رأسها بزاوية 135 درجة في أيّ اتجاه Credit: Pedro Jarque Krebs

وعن سبب اختياره لعنوان السلسلة، يقول: "يسعى العنوان إلى تذكيرنا بأن بحثنا عن معنى الحياة، كبشر، يشمل جميع أشكال الحياة، التي تشترك في اللغز ذاته، وأنّ الحيوانات تشبهنا أكثر مما نعتقد".

وتركّز هذه المجموعة من الصور على العلاقات التي تربط العديد من هذه الحيوانات ببعضها البعض ومع نسلها، ما يجعلنا نشعر بالقرب منها عاطفيًا، بحسب اعتقاد كريب.

معركة بين طيور النحام. خلال وقت الربيع والتزاوج، التنافس على اهتمام الإناث يدفع الذكور إلى إطلاق كل أسلحتهم. Credit: Pedro Jarque Krebs

ويوضح كريب أن جميع الحيوانات تتشارك بالمصير ذاته. ويُوضح: "حتى رغم اختلافنا عنها، فنحن جميعًا نبحث عن الأمر ذاته، أي البقاء على قيد الحياة وحماية نسلنا".

ويرى كريب، الذي درس الفلسفة بشكل أكاديمي، أنّ مراقبة الحيوانات يمكن أن تساعدنا على فهم مكانتنا في العالم بشكل أفضل وفي الوقت ذاته تفتح المجال لطرح الأسئلة حول حالة الإدراك لدى الحيوانات.

حمار الزرد السهلي، فشلت محاولات الإنسان في استخدام حمار الزرد كحصان بسبب طبيعته العصبية والطائشة. Credit: Pedro Jarque Krebs

ويشير كريب إلى أنه في عام 2012، نشرت مجموعة من العلماء إعلان كامبريدج الذي ذكروا فيه أن العديد من الحيوانات، وخاصة الثدييات، ولكن أيضًا بعض الطيور، لديها وعي مشابه جدًا لعقلنا، والقدرة على التجربة مثل الخوف والألم، ولكن أيضًا السعادة وفوق كل شيء إدراك وجودها ووجود عالمها الخارجي.

يُعتبر الثعلب الطيار العملاق من الحيوانات النّادرة والمهدّدة بالانقراض ويعيش فقط في الفلبين Credit: Pedro Jarque Krebs

ولتوضيح هذه الفكرة خلال السلسلة، اختار كريب تصوير الثدييات بشكل أساسي، مع بعض الطيور.

ويرى كريب أنّ البشر يتعرفون أكثر على الثدييات، التي تتمتع بتكوين مشابه لتكويننا، وخاصة الرئيسيات، التي تُعد الأقرب جينيًا إلينا.

ويقول أنّه "في كثير من الأحيان، عندما نرى غوريلا، أو إنسان الغاب، أو الشمبانزي تتفاعل مع صغارها، فإنها تذكّرنا كثيرًا بأنفسنا"، مضيفًا: "لا أعتقد أن هناك أي شك في أنها كائنات واعية، مثلنا تمامًا".

تعرّض فرس النهر لأضرارٍ جانبية نتيجة حظر تجارة عاج الفيلة، فاستُخدمت أسنانه الكبيرة كبديلٍ لتزويد السوق السوداء بالعاج. ونظراً إلى أنه ليس مَحمياً كالفيلة، فهو يقعُ بسهولة فريسة للصيادين ولا تتوفّر حالياً قوانين لحمايته. Credit: Pedro Jarque Krebs

ويلفت كريب إلى إحدى السمات التي تشترك فيها جميع الكائنات الحية تقريبًا، وهي الحاجة إلى حماية أفراد جنسها، وتُعد غريزة الحفظ هذه قوية بالقدر ذاته لدى الحيوانات، حسبما ذكره.

ويضيف كريب: "في كثير من الأحيان عندما أقوم بالتقاط صورة للحيوانات البرية مع صغارها، أتفاجأ كيف تحاول حماية صغارها حتى وإن كان على حساب حياتها".

لقطة بعنوان "لست وحدك" ، تظهر عناقا حميمياً بين اثنين من الشمبانزي Credit: Pedro Jarque Krebs

وعلى سبيل المثال، يشير كريب إلى رؤيته لزرافة تواجه الأسود لإنقاذ صغارها، الأمر الذي كان عبارة عن مشهد مؤثر حقًا.

ويشير كريب كذلك إلى مفهوم الأسرة عند الحيوانات، في شكل قطعان أو مجموعات، والتي إلى جانب حماية بعضها البعض فحسب، تعمل على تثقيف الصغار، من خلال اتخاذ قدوة لتعلّم كيفية التعامل مع الحياة.

واستطاعت هذه السلسلة أن تأسر قلوب زوار مهرجان التصوير الدولي "إكسبوجر"، الذي أقيم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.