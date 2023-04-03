دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما أثارت رؤية الحشرات شعورًا بالاشمئزاز والانزعاج لدى البعض خاصة بين المصابين بـ "الأنتوموفوبيا" أو رهاب الحشرات، ولكن هذه اللقطات الواضحة والدقيقة لأنواع مهددة في عالم الحشرات تبعث انطباعاً مختلفاً عن المعتاد.

وفي هذه السلسلة، التي تحمل عنوان "انقرضت أو على وشك الانقراض: حشراتٌ في خطر"، يسلط المصور البريطاني ليفون بيس الضوء على الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أعداد الحشرات وفقدان التنوع البيولوجي، وإلهام الأجيال القادمة بأهمية عالم الحشرات.

الدعسوقة ذات البقع التسع Credit: Levon Biss

أما عن الحشرات المعروضة في هذه السلسلة، فهي إما مهددة، أو معرضة لخطر الانقراض، أو انقرضت بالفعل. وتُعد ممارسات الإنسان من الأسباب الرئيسية.

ومن خلال العمل مع عينات من مجموعات يقتنيها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، يدعونا بيس إلى إلقاء نظرة فاحصة على هذه الحشرات، والتفكير في أهميتها بالنسبة للكوكب الذي نتشاركه معها.

تنبثق الملايين من حشرات الزيز من تحت الأرض في المنطقة الشرقية من السهول العُظمى في شمال الولايات المتحدة الأمريكية عندما يُصبح الطقس دافئًا Credit: Levon Biss

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أوضح بيس، المتخصص في التصوير بتقنية الماكرو الدقيقة، أنّ مثل هذه الأزمة لا تحظى باهتمام جدّي إلى حد كبير، ما قد يؤثر بشكل كبير على الطريقة التي نعيش بها في المستقبل.

وقال: "يحتاج البشر إلى الحشرات للبقاء على قيد الحياة، وهذا أمر لا جدال فيه".

نحلة باتاغونيا الطنّانة العملاقة، تواجه خطراً وجودياً مع تناقصِ أعدادها بشكلٍ كبير منذ استقدام النّحل الأوروبي المدجّن من قبل المزارعين لاستخدامه في تلقيح المزروعات Credit: Levon Biss

ومن وجهة نظر بيس، يجب تقدير هذه المخلوقات التي تشاركنا الكوكب وتوفير الظروف والموئل لازدهارها، لتبقى على قيد الحياة.

وأضاف: "البشر هم السبب الرئيسي لانخفاض أعداد الحشرات، وعلينا أن نفهم أننا بحاجة إلى التعايش مع هذه المخلوقات وليس الهيمنة على الكوكب وموارده".

وبصفته مصورا محترفا، يوظف بيس جماليات فن التصوير الدقيق لتسليط الضوء على مثل هذه القضايا المهمة، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد الحشرات يؤدي إلى عدم توازن النظم البيئية الصحية، وهو أمر يتمتع بتأثير فوري.

الفراشة الملكية Credit: Levon Biss

وأوضح بيس أنه استخدم تقنية تصوير تُعرف باسم تكديس الصور، لافتا إلى أن كل صورة فوتوغرافية ضمن السلسلة قد أُنشئت بواسطة أكثر من 10 آلاف صورة فردية، باستخدام نظام كاميرا مخصص وعدسات مجهرية.

وتكشف النتائج النهائية عن تفاصيل معقّدة عادة ما تكون مخفية عن العين البشرية.

ويتيح الوضوح في هذه الصور للمشاهد دراسة هذه الحشرات الجميلة عن كثب وتشجيع مستوى جديد من الاحترام والفهم للوحوش الصغيرة التي نتشارك معها الكوكب.

ولاقت أعمال المصور البريطاني الثناء والإعجاب من قبل زوار النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" في إمارة الشارقة.

وقال: "عندما يتمكن الجمهور من مشاهدة الحشرات على نطاق أوسع، فإنهم يقدرون جمال هذه المخلوقات، وتتغير علاقتهم معها"، مضيفًا: "آمل أن تلهم هذه الأعمال الناس وتساعدهم على تقدير الطبيعة أكثر قليلاً، ولا سيما جيل الشباب، أي صانعي القرار في المستقبل".