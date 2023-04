]دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيحظى عشاق "Saturday Night Fever" بفرصة اقتناء قطعة من تاريخ عصر ثقافة البوب ​​في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما تُعرض بدلة الممثل الأمريكي جون ترافولتا البيضاء المؤلفة من ثلاث قطع، في مزاد علني.

ومن المتوقع أن يُحقّق مبيع البدلة أحادية اللون 200 ألف دولار عندما تدخل المزايدة، كجزء من قائمة مبيع "Hollywood: Classic & Contemporary" الذي تنظمه دار جوليان للمزادات (Julien's Auctions ) وشركة "Turner Classic Movies (TCM)" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بين 22 و23 أبريل/ نيسان.

وتجدر الإشارة إلى أن TCM إسوة بـCNN، مملوكة لشركة "Warner Bros. Discovery".

Credit: Julien's Auctions

وفي الفيلم الدرامي الراقص الصادر في عام 1977، يلعب ترافولتا دور توني مانيرو، الشاب الإيطالي الأمريكي من بروكلين الذي يحاول الهروب من حقائق حياته من خلال السيطرة على حلبة الرقص في الديسكو المحلي. وساهم الفيلم الناجح بنشر موسيقى الديسكو بأنحاء العالم. وحصل ترافولتا على ترشيح جائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن أدائه المميز.

وبحسب ما ذكره منظمو المزاد، فإن بدلة البوليستر التي ارتداها ترافولتا في مشهد مسابقة الرقص الشهيرة للفيلم، هي واحدة من اثنتين فقط تم استخدامهما أثناء إنتاج الفيلم. وتتميز السترة بياقة صدر مبالغ فيها تتميز بغرزات دقيقة.

وتصف قائمة البيع البدلة بأنها "واحدة من أكثر الأزياء شهرة في تاريخ السينما"، موضحة أنها مزودة بتصديق على أصالتها من استوديوهات باراماونت وترافولتا نفسه.

Credit: Holly Bower/Paramount/Kobal/Shutterstock

وأفادت باتريزيا فون براندنشتاين، مصممة أزياء الفيلم، عن مجموعة السبعينيات المثالية في بيان أنّ "الأبطال، بدءًا بالسير لانسلوت ووصولًا إلى توم ميكس، ارتدوا اللون الأبيض في المسابقات الكبرى للتعبير عن النقاء، والتفاني أحادي التفكير لإنجاز المهمة الموكلة إليهم".

وتابعت: "لذا كان اللون الأبيض بالنسبة لي، خيار البدلة الوحيد. وأنا ممتنة لأن بطلنا جون ترافولتا بالإضافة إلى المنتجين نظروا إلى ذلك بالطريقة عينها".

Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

ومن أبرز المعروضات الأخرى في المزاد منجل هاريسون فورد من فيلم 1984، "Indiana Jones and the Temple of Doom"، وخوذة الرجل الحديدي Mark XLVI التي ارتداها روبرت داوني جونيور في فيلم "Captain America: Civil War" نسخة عام 2016، ولوح التحليق لمايكل ج. عام 1989 من فيلم "Back to the Future 2".