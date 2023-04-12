دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في شهر رمضان، يشهد المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية أجواءً إيمانية تسودها السكينة، والخشوع، والطمأنينة.

Credit: Abdulrahman A. Sahli/ @heartmecca

وفي مشهد اكتسى باللون الأبيض، تمكن مصور سعودي من اقتناص لحظة مهيبة للمعتمرين في حالة السجود بالحرم المكي‬⁩ أثناء أداء الصلاة، والتي خطفت أنظار رواد موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ويشارك المصور السعودي لقطات متنوعة من داخل المسجد الحرام، مسلطًا الضوء على زوايا فريدة من نوعها للمصلين، عبر حسابه على موقع "انستغرام".

Credit: Abdulrahman A. Sahli/ @heartmecca

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، يشرح عبدالرحمن السهيلي أنه أراد إبراز مشهد المعتمرين المتشحين بالملابس البيضاء اللون.

Credit: Abdulrahman A. Sahli/ @heartmecca

وقال: "هنا لا فرق بين عربي أو أعجمي، ولا أبيض ولا أسود".

Credit: Abdulrahman A. Sahli/ @heartmecca

وأوضح السهيلي أنّه التقط هذه الصورة أثناء صلاة العصر، واصفًا المعتمرين بأنهم "مثل البنيان المرصوص".

Credit: Abdulrahman A. Sahli/ @heartmecca

وأشار السهيلي إلى أنه منظر روحاني مهيب، حيث انحنت رؤوس المعتمرين، وجميعهم بلباس واحد.

ولاقت هذه الصورة تفاعلًا واسع النطاق على "انستغرام"، حيث عبّر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بجمال المشهد، إذ وصف أحد المعلّقين المنظر بأنه يشبه "الؤلؤ المنثور"، كما ذكر البعض أن الصورة تعبث في النفس مشاعر الروحانية، والطمأنينة، والسكينة.