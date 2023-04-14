هذا التطبيق يُساعدك على تعقّب الأعمال الفنية المسروقة.. من هاتفك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح في وسع المواطنين والمؤسسات الفنية على حد سواء تعقّب الأعمال الفنية المسروقة بكل سهولة، ومن هواتفهم.

فقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الاثنين، ملف الولايات المتحدة الوطني للفنون المسروقة (NSAF)، على هيئة تطبيق، مع نشر قاعدة بياناته للأعمال الفنية المسروقة، والقطع ذات الأهمية الثقافية.

وصُمّم تطبيق NSAF بداية للعمّال المُكلّفين بإنفاذ القانون وصناعة الفن. لكن، يستطيع أي شخص استخدامه أيضًا للتحقّق من الوضع القانوني للممتلكات الثقافية ببضع نقرات فقط.

وأفادت كولين تشايلدرز، من برنامج مكافحة الجرائم الفنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: "من أكبر التطورات التي حقّقتها منظمة NSAF إتاحته (التطبيق) للجمهور".

ويتميز التطبيق بوظائف البحث التي تُصنّف الفن بحسب الوصف والموقع والنوع. كما يمكنك تحميل التطبيق واستخدامه مجانًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تطبيق مثل NSAF.

ففي عام 2014، أصدر فريق الجرائم الفنية التابع لشركة Carabinieri الإيطالية أول تطبيق للهواتف الذكية على الإطلاق، بغيو جشد الدعم العام لمكافحة جرائم التراث الثقافي.

وفي عام 2021، أطلقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) تطبيق ID-Art، وهو أداة تتيح الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة للفنون المسروقة، مع الإبلاغ في الوقت عينه عن مواقع التراث الثقافي، والقطع المعرّضة للخطر، وتسجيلها.