في دبي.. بيع أغلى رقم لوحة سيارة في العالم لقاء 15 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بسعر قياسي عالمي جديد بيع أغلى رقم لوحة مركبات في العالم لقاء 55 مليون درهم (15 مليون دولار) في مزاد خيري أقيم في دبي، وفق ما أفاد منظمي المزاد في الإمارات.

وحقق مزاد الأرقام المميزة الخيري "أنبل رقم" الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، في "يوم زايد للعمل الإنساني"، 50.45 مليون درهم، توفر 50.45 مليون وجبة، حصيلة أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات، وخمسة أرقام مميزة للهواتف المتحركة ليعود ريعها الخيري لدعم حملة 100 مليون وجبة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

أما هدف الحملة التي يرعاها ويشرف عليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة المجتمعات الضعيفة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توزيع الوجبات على 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان، وفق ما أفادت دار المزادات التي نظمت المزاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وحطمت لوحة "P7"، الرقم القياسي السابق الذي يخص سعيد عبد الغفار خوري الذي اشترى لوحة مركبة مقابل 52.2 مليون درهم (14.2 مليون دولار) في فبراير/ شباط 2008، في مزاد نظمته الشركة عينها.

Credit: From Emirates Auction/Twitter

تواصلت CNN مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية بغية تأكيد الرقم القياسي الجديد لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وبيعت لوحات السيارات الأخرى تباعًا بمبلغ 2.950.000 درهم (800.000 دولار)، و140.000 درهم (38.000 دولار) في المزاد الذي أقيم في فندق فور سيزونز جميرا.