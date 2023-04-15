ليست المرة الأولى.. تشويه تمثال عمره يزيد عن 200 عام بقلم تلوين أزرق

هذا يوم حزين لهونغ كونغ“.. نحات تمثال مثير للجدل يتحدث لـ CNN عن إزالة السلطات الصينية لعمله الفني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت مؤسسة التراث القومي البريطانية في بيان أنّ تمثال حورية البحر "سابرينا"، الذي يزيد عمره عن 200 عام، تعرّض للتشويه باستخدام قلم تلوين أزرق.

وتم اكتشاف التمثال المشوّه في مقاطعة ورشستر، غرب إنجلترا، لأول مرة، في عيد الفصح، السبت.

وبعد الأخذ بنصيحة مسؤولي الترميم وتنظيف التمثال، تمكنت مؤسسة التراث القومي من إزالة التلوين الأزرق، صباح الخميس.

وتم تشويه نصب تذكاري لمصمّم المناظر الطبيعية والمهندس المعماري لانسلوت براون، الذي يقع أيضًا في أراضي "كروم" التاريخية، باستخدام قلم تلوين أزرق أيضًا.

وقالت مؤسسة التراث القومي إنه ما برح قيد التنظيف.

صُمم التمثال في القرن الثامن عشر. Credit: Credit: National Trust

وأشار متحدث باسم مؤسسة التراث القومي، في بيان، لـCNN، الجمعة، إلى أنّنا "نشعر بالفزع من حدوث ذلك".

وتابع: "تعد مثل هذه الحوادث نادرة جدًا نظرًا لوجود ملايين الزوار الذين يستمتعون ويحترمون الأماكن الموجودة تحت رعايتنا".

وقد أنجز جون بيكون، النحّات البريطاني الشهير، تمثال "سابرينا" في مطلع سبعينيات القرن الثامن عشر.

ووُضع التمثال، المنحوت بحجر كواد، في مغارة تم تزيينها أساسًا بأصداف غريبة، ومرجان، وأحجار كريمة.

ويبقى تاريخ إنشاء التمثال متنازع عليه.

لكن يُعتقد أنه صُنع إما في منتصف ثمانينيات القرن الـ18 أو عام 1802، وفقًا لمؤسسة التراث القومي.

وكانت أراضي "كروم"، حيث تمّ تشويه النصبين، مملوكة لعائلة كوفنتري، من القرن السادس عشر حتى عام 1948.

وبالإضافة إلى كونها منزلًا خاصًا، فقد كان لها استخدامات عدة إذ كانت قاعدة جوية سرية في الحرب العالمية الثانية، ومقر Hare Krishna في المملكة المتحدة عام 1979.

ورغم أنه من غير المعتاد تشويه المعالم التاريخية، إلا أنه ليس بأمر غير مسبوق.

وكانت بليموث روك تعرّضت أيضًا للتخريب بالكتابة على الجدران في فبراير/ شباط من العام 2020، إلى جانب تماثيل وآثار أخرى في بليموث.

كما أُلقي القبض على سبعة أشخاص بعد رشّهم تمثال "حبة الفول" الأيقوني في مدينة شيكاغو، بأمريكا، في شهر يوليو/ تموز من العام 2019.