كيم كارداشيان تتألق بطلّة مكسوة بحبيبات لؤلؤ براقة في "ميت غالا" 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نظرًا لعشق المصمم الراحل كارل لاغرفيلد للؤلؤ، أتت إطلالة كيم كارداشيان في حفل تكريمه بــ"ميت غالا" متلألئة.

وقالت كارداشيان عن طلتها من تصميم شياباريلي خلال النقل المباشر لـVOGUE من السجادة الحمراء مساء الإثنين، بأنها "فكرت.. ما الذي يجسد كارل أكثر؟" وتابعت: "كما تعلمون، لآلئ شانيل الأيقونية هي ما فكرت بها دومًا. لذلك أردنا أن (تكون طلتي) منغمسة في اللؤلؤ".

وقد زُيّن كورسيه قمحي اللون بالعديد من حبال اللؤلؤ المتدلية فوقه، وتهادى المزيد من هذه الحبال على تنورة كارداشيان الطويلة. وفي حين لاقى زيها استحسانًا كبيرًا باعتباره مثالًا أنيقًا على الاتجاه السائد بين مدعوّي الحفل، قارن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي طلتها بجلسة التصوير شبه العارية التي شاركت فيها كارداشيان خلال الموسم الأول من برنامجها الواقعي "Keeping Up With the Kardashians".

ويشكّل أفراد من عائلة كارداشيان-جينر الدعائم الأساسية في حفل "ميت غالا" في السنوات الأخيرة. وفي حدث العام الماضي، تصدّرت كارداشيان عناوين الأخبار عندما ارتدت فستان مارلين مونرو حين غنّت "عيد ميلاد سعيد" للرئيس الأمريكي جون كينيدي، في عام 1962.

ولم يكن مظهرها في حفل ميت غالا 2021، أقل إثارة، حيث ارتدت ثوباً "من دون وجه" لعلامة بالنسياغا التجارية/ يغطيها بالكامل باللون الأسود، من الرأس إلى أخمص القدمين.

كايلي جينير Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وحضرت الحفل هذا العام شقيقتا كارداشيان من والدتها، كايلي وكيندال جينير. وارتدت كايلي فستانًا أحمر فاقع اللون للعلامة التجارية جان بول غوتييه تحت معطف كبير باللونين الأحمر والأزرق، والقطعتين من تصميم هايدر أكريمان.

كيندال جينير Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

وتألقت كيندال التي سارت على مدارج شانيل لاغرفيلد في مناسبات متعددة، بقميص ضيق أسود اللون للعلامة التجارية مارك جاكوبس مع أكمام طويلة وحذاء طويل أسود حد الركبة.

وقال جاكوبس في بث مباشر لمجلة "فوغ" خلال مقابلة لاحقة: "كان كارل بطلي منذ كنت في السابعة عشرة من عمري، وأنا أنظر إلى مجموعات كلوي".

وأضاف جاكوبس عن "إبداع لاغرفيلد الجامح" وتجاهله للقيود أنه "كان بالنسبة لي مصمم الأزياء الحقيقي".