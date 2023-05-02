دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود حفل "ميت غالا" من جديد، ما يعني تدفق نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء بمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية لإحياء أمسيات الموضة الأكثر فخامة.

وبينما اتجه موضوع العام الماضي إلى فخامة العصر الذهبي، يركز موضوع هذا العام على إرث مختلف من الفخامة، يحمل عنوان "تكريماً لكارل"، الذي يُعد بمثابة تحية لحياة ومسيرة المصمم الشهير والمثير للجدل غالبًا، كارل لاغرفيلد.

بينيلوبي كروز، بإطلالة عروس من أرشيف علامة "شانيل" Credit: Angela Weiss/AFP/Getty Images

وأصبح لاغرفيلد مرادفًا لعلامة "شانيل" خلال العقود التي شغل فيها منصب المدير الإبداعي، وعندما تُوفي في عام 2019، عن عمر يناهز 85 عامًا، كان لا يزال يرأس علامتي "شانيل" و"فندي"، حيث قاد التصميم لأكثر من نصف قرن، بالإضافة إلى علامته التجارية الخاصة.

ويستند موضوع "ميت غالا" إلى عرض فصل الربيع لمعهد الأزياء، والذي يستعرض تاريخ عمل مصمم الأزياء الألماني الراحل.

ويترأس الحدث هذا العام، إلى جانب رئيسة تحرير مجلة "فوغ" آنا وينتور، كل من المغنية الأمريكية دوا ليبا، والممثلة البريطانية ميكايلا كويل، ولاعب التنس المتقاعد روجر فيدرير، والممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز.

كات دوجا Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وبسبب الأثر العميق الذي تركه لاغرفيلد على أجيال من المصممين والعارضات، فقد شهدت السجادة الحمراء (أو هذا العام السجادة البيضاء) حضوراً كبيراً، حيث قدّم النجوم الشرف للمصمم بتقليد أفضل تصاميمه عبر العقود، فضلاً عن إعادة تفسير أسلوبه الشخصي المميز بالقفازات السوداء.

وسادت ألوان مثل الأسود والأبيض ومجوهرات مثل اللؤلؤ على إطلالات الأمسية، بطريقة مشابهة للوحة "شانيل" الكلاسيكية المتعارف عليها.

دوا ليبا ، الرئيسة المشاركة في حفل "ميت غالا"، بفستان عتيق من شانيل من عام 1992 Credit: Theo Wargo/Getty Images

وقد ظهرت عدة إطلالات مؤرشفة من هذه العلامة التجارية عبر ضيوف حفل المتروبوليتان للفنون، بما في ذلك ارتداء مارغوت روبي فستاناً من عام 1993 كانت عارضة الأزياء الأمريكية سيندي كرافورد قد ارتدته سابقاً، وظهور نيكول كيدمان بالفستان الأيقوني المزين بالريش الذي اشتهر في الإعلان التجاري الرومانسي لشانيل رقم 5، والذي أخرجه باز لورمان في عام 2004.

وصلت نيكول كيدمان في ثوب مألوف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images North

وقالت كيدمان لمجلة "فوغ" على السجادة الحمراء: "من الرائع تكريمه، ولذا أرتدي هذا الفستان الآن"، موضحة: "يوجد به بعض السحر وهو خفيف كالريشة، إنه فستان راق وهذا ما يجب أن يكون عليه".

ورغم أن القطة ذات اللون الكريمي المحببة لدى المصمم لاغرفيلد، وتُدعى شوبيت، لم تتمكن من حضور حفل بعد مرور أشهر من الشائعات التي أشارت إلى أنها ستظهر، ولكن كان هناك الكثير من الإشارات المرتبطة بالقطط تكريمًا لها.

استوحى جاريد ليتو الإلهام بالمعنى الحرفي من قطة المصمم الراحل، من خلال زي قط كامل Credit: Dimitrios Kambouris/Getty

وحضرت كل من المغنية الأمريكية دوجا كات والممثل الأمريكي جاريد ليتو بزي قط كامل، وكان الفستان الساحر الذي ارتدته كات من علامة Oscar de la Renta مصحوبًا بأطراف صناعية.

ورغم أن كيم كارداشيان سعت خلال الأعوام السابقة إلى إثارة الجدل على الإنترنت بإطلالاتها خلال حفل "ميت غالا"، إلا أنها في هذا العام قالت إنها لا تقلق بشأن التفوق على نفسها.

وذكرت في تصريح لمجلة فوغ إنّها فقط "أرادت أن تشعر بالرقي" في إطلالتها من علامة Schiarparelli المستوحاة من علامة "شانيل"، وقالت: "أردت أن أكون متألقة باللؤلؤ".

كان تكريم الممثل جيريمي بوب للاغرفيلد واضحًا وهائلًا، من خلال رداء مزين بوجه المصمم من علامة Balmain Credit: Neilson Barnard/MG23/Getty Images

وكان الثنائي ريانا وآيساب روكي هما من اختتما الأمسية، إذ وصلا بعد العديد من المشاهير الذين حضروا الحفل بأزيائهم المميزة.

فستان ريهانا الأبيض المخصص من علامة "فالنتينو"، الذي ارتدته مع معطف أبيض بغطاء رأس زهري، يتناسب مع روح عرائس "شانيل" الذين اختتموا عروض الأزياء الراقية من تصميم لاغرفيلد Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وكان الفستان والمعطف الذي ارتدته ريهانا، المليء بنمط الزهور، يذكر بالعديد من العارضات، بما في ذلك كلاوديا شيفر وكارا ديليفين، اللواتي ختمن عروض لاغرفيلد للأزياء الراقية بأزياء العرائس من "شانيل".