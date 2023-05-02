طالب يلتهم عملًا فنيا عبارة عن موزة معلقة على حائط..بسبب الجوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرصة رؤية قطعة موز مثبتة على حائط بالنسبة للبعض تمثّل وجودهم على مسافة قريبة من لحظة مثيرة في تاريخ الفن الحديث، ولكنها لآخرين، ليست سوى وجبة خفيفة ومغرية.

ووجد طالب فنون من جامعة سيؤول الوطنية الخميس الماضي، أنّ هذا العمل الفني للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان ليس سوى قطعة من الفاكهة، فما كان منه إلا أن أزالها عن الحائط في متحف ليوم للفنون في سيؤول بكوريا الجنوبية، وشرع بالتهامها.

وأخبر متحدث باسم المتحف CNN، أنّ "الطالب قال للمتحف إنه تناولها لأنه كان جائعًا".

والعمل الفني الذي يحمل عنوان "كوميدي" (Comedian)، بات بين أبرز الأحداث في عالم الفن عندما بيع لقاء 120 ألف دولار في آرت بازل ميامي بيتش في ديسمبر/ كانون الأول 2019. كما بيعت منه نسختين في المعرض.

وبعد تناوله للموزة، قام الطالب بإعادة لصق القشرة على الحائط. واستبدل القيمون على المتحف قشرة الموز لاحقًا بموزة طازجة.

قشرة الموزة المعلقة على الحائط.. Credit: shwan.han/Instagram

وأضاف المتحدث باسم المتحف أنّ "ذلك حدث فجأة لذلك لم يُتّخذ أي إجراء خاص. وأُبلغ الفنان (كاتيلان) بالحادث، لكنه لم يسجل أي رد فعل على ما حدث".

ويُشكّل هذا العمل جزءًا من معرض كاتيلان الفردي WE، الذي يستمر في المتحف بسيؤول حتى 16 يوليو/ تموز. ويتم استبدال الموزة بانتظام، كل يومين إلى ثلاثة أيام، والعمل ليس معروضًا للبيع.

ويشتهر كاتيلان بالقطع الساخرة التي تتحدّى الثقافة الشعبية، وغالبًا ما يثير الجدل حول الفن المفاهيمي.

Credit: Kim Kyoungtae/Maurizio Cattelan/Leeum Museum of Art

ولم تكن هذه الحادثة المرة الأولى التي يعتقد فيها شخص ما أن العمل الفني قد حان تناوله.

وبعد بيع الإصدار الأول من "Comedian" في عام 2019، التقط الفنان المسرحي دايفيد داتونا الموزة المعروضة في صالة عرض Perrotin في آرت بازل بميامي، وابتلعها فيما يشاهده رواد المعرض بذهول.

واستمتع داتونا بالمعرض، ونشر على صفحته على "انستغرام" حينها: "أنا حقًا أحب هذا التجهيز. إنه لذيذ جدًا". وفي وقت لاحق دافع عن فعلته، واصفًا إياها بأنها أداء فني في مؤتمر صحفي، وليست عملاً تخريبيًا.

وقبل بيع الأعمال الفنية التي تصدرت عناوين الصحف، قال بيروتين لـCNN، إن الموز "رمز للتجارة العالمية، ويحمل مغزى مزدوج، فضلاً عن كونه أداة كلاسيكية للفكاهة"، مضيفًا أن كاتيلان يحوّل الأجسام العادية إلى "تجهيزات ذات طابع مبهج ونقدي في آن". ولم يقدّم الفنان للشراة المحتملين تعليمات حول ما يجب فعله عندما يبدأ العمل الفني بالتحلّل.

ويخوض هذا العمل الفني معركة حقوق المؤلف. وفي عام 2022، زعم جو مورفورد، فنان من غلينديل، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنّ كاتيلان قام بسرقة حقوقه الفنية الخاصة التي تعود لعام 2000 بعنوان "الموز والبرتقال"، التي تظهر الثمار الفخرية مثبتة بشريط لاصق على خلفيات خضراء مطلية على الحائط.

وبحسب ما ذكرته وثائق المحكمة، قام مورفورد، الذي يمثل نفسه، بتسجيل العمل الفني لدى مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي، ونشر العمل على موقعه الإلكتروني، وحساباته على "فايسبوك" و"يوتيوب" قبل وقت طويل من ابتكار كاتيلان لـ"Comedian".

ويدافع محامو كاتيلان بأن مورفورد "ليس لديه حقوق طبع ونشر صالحة" لعناصر العمل الفني، أي الموز وشريط لاصق مثبت على الحائط.

وكان أحد الأعمال الفنية الأخرى لكاتيلان التي شهدت انتشارًا واسعًا، عبارة عن مرحاض صلب من الذهب عيار 18 قيراطًا يحمل اسم "أمريكا"، قُدر ثمنه بنحو 6 ملايين دولار. وتم تثبيته لأول مرة في متحف غاغنغهايم بنيويورك في عام 2016، وكان مفتوحًا للاستخدام من قبل الزوار.

وفي وقت لاحق من عام 2019، سُرق من مسقط رأس ونستون تشرشل في قصر بلينهايم بإنجلترا حيث تم عرضه، ولم يعثر عليه بعدها.