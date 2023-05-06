دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد اختيار "الزي" المناسب لارتدائه خلال أي حدث ملكي أمرًا بالغ الأهمية، ولا يمكن أن يكون هناك لحظات أكثر أهمية تاريخيًا من تتويج ملك جديد.
وقد جرى الكثير من الحديث عن التحولات التي شهدها تتويج الملك تشارلز الثالث، وتمتد هذه الأمور إلى شروط لباس ضيوف. فقد تم التخلي عن طلبات ارتداء الأثواب الفاخرة أو الملابس التقليدية، لصالح إطلالة أكثر استرخاءً وبساطة.
ومع ذلك، وصل أفراد العائلة الملكية في الزي التقليدي الملكي.
وارتدى أمير ويلز زيًا رسميًا للحرس الويلزي، بينما بدت أميرة ويلز متألقة في الرداء الرسمي، وتحته فستانًا من حرير الكريب العاجي من علامة "ألكسندر ماكوين" يتخلله ورود مطرزة بخيوط فضية تصوّر الورود، والشوك والنرجس وأشكال النباتات الأخرى التي ترمز إلى الدول المختلفة في المملكة المتحدة.
وفقًا لخبيري العائلة الملكية لدى CNN، ماكس فوستر ولورين مورهاوس، كانت كيت ترتدي أيضًا زوجًا من الأقراط الماسية المرصعة باللؤلؤ المنسدل والتي كانت ملكيتها تعود إلى الأميرة ديانا، بالإضافة إلى تاج على شكل إكليل فضي من تصميم جيس كوليت وألكسندر ماكوين.
المصمم البريطاني الشهير يعد المفضل لدى عائلة ويلز. وصممت سارة بيرتون، المديرة الإبداعية لعلامة "ألكسندر ماكوين" منذ عام 2010، فستان زفاف كيت الجذاب في عام 2011.
وفي حفل التتويج هذا الصباح، ظهرت الأميرة شارلوت بفستان مطابق لفستان والدتها من الحرير الأبيض المطرز بالزهور الحريرية، بالإضافة إلى تاج فضي مشابه.
تضمَّنَت ملابس الملكة القرينة تحيةً للتقاليد في حين لمسات أكثر حداثة وشخصية. وصلت كاميلا إلى الدير مرتديةً رداءً رسميًا من البلوطة الحمراء وفرو الأرمين، وتحته ارتدت فستان التتويج المطرز بالعاج والفضة والذهب من تصميم المصمم البريطاني بروس أولدفيلد.
وارتدت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بدلة تنورة باللون الأزرق الفاتح من علامة "رالف لورين"، ورافقتها حفيدتها فينيغان بايدن بفستان معطف باللون الأصفر الفاتح من علامة "ماركاريان"، ما يمكن اعتباره إشارة عرفية للتضامن مع أوكرانيا. وجلس الثنائي بجانب السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، التي ارتدت فستانًا ومعطفًا باللون الرمادي الفاتح.
وحضرت الممثلة البريطانية إيما تومسون، ونجمة فيلم "Love Actually"، المراسم بمعطف أحمر بنقشة الورود من توقيع المصممة إميليا ويكستيد، وأكملت إطلالتها بوسامها من رتبة الإمبراطورية البريطانية.
وفي مكان آخر، بدا الموسيقي الأسترالي نيك كيف أنيقًا ببدلة كلاسيكية سوداء مكونة من ثلاث قطع وحذاء من علامة "غوتشي"، في حين اختارت كاتي بيري (المقرر لها أن تحيي حفل التتويج في ويندسور يوم الأحد) بدلة تنورة وسترة وردية مع عقد لؤلؤ من تصميم فيفيان ويستوود، وهي مصممة بريطانية توفيت في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
يمكن أن يكون تصميم العقد المميز أيضًا تحية لتراث الموضة الخاص بالملكة كاميلا، والتي تمتلك العديد من القطع اللؤلؤية ذات الثلاثة خيوط، بما في ذلك قطعة ارتدتها باستمرار منذ التسعينيات.
وكانت بيري برفقة رئيس تحرير مجلة "فوغ" البريطانية، إدوارد إنفنول، الذي برزت إطلالته بسترة بلون رمادي فاتح وربطة عنق مرقّطة.
ووصل بعدها زعماء العالم والسياسيون وأعضاء الحكومات الدولية.
ورُصد رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وهو يواجه المطر في طريقه إلى دير وستمنستر، وارتدت زوجته صوفي غريغوار ترودو فستانا من الحرير بلون وردي فاتح مع أكمام شفافة من قماش "الأورجانزا".
أما أكشاتا سوناك، زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي وصل ببدلة صباحية كلاسيكية، فاختارت ملابس بلون أزرق فاتح مماثل لإطلالة منيرة.
وظهرت الأميرة آن بزي عسكري ثقيل مطرز بالذهب، لتؤدي دورها لقيادة الحرس الشخصي المسؤول عن سلامة الملك. وليس غريبا على آن ارتداء الزي العسكري، إذ تشغل رتبة عقيدة في عدة فصائل دولية.