دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد اختيار "الزي" المناسب لارتدائه خلال أي حدث ملكي أمرًا بالغ الأهمية، ولا يمكن أن يكون هناك لحظات أكثر أهمية تاريخيًا من تتويج ملك جديد.

وقد جرى الكثير من الحديث عن التحولات التي شهدها تتويج الملك تشارلز الثالث، وتمتد هذه الأمور إلى شروط لباس ضيوف. فقد تم التخلي عن طلبات ارتداء الأثواب الفاخرة أو الملابس التقليدية، لصالح إطلالة أكثر استرخاءً وبساطة.

ومع ذلك، وصل أفراد العائلة الملكية في الزي التقليدي الملكي.

أميرة ويلز وابنتها الأميرة تشارلوت يرتديان فستانين متطابقين من علامة ألكسندر ماكوين Credit: Phil Noble/WPA Pool/Getty Images

وارتدى أمير ويلز زيًا رسميًا للحرس الويلزي، بينما بدت أميرة ويلز متألقة في الرداء الرسمي، وتحته فستانًا من حرير الكريب العاجي من علامة "ألكسندر ماكوين" يتخلله ورود مطرزة بخيوط فضية تصوّر الورود، والشوك والنرجس وأشكال النباتات الأخرى التي ترمز إلى الدول المختلفة في المملكة المتحدة.

وفقًا لخبيري العائلة الملكية لدى CNN، ماكس فوستر ولورين مورهاوس، كانت كيت ترتدي أيضًا زوجًا من الأقراط الماسية المرصعة باللؤلؤ المنسدل والتي كانت ملكيتها تعود إلى الأميرة ديانا، بالإضافة إلى تاج على شكل إكليل فضي من تصميم جيس كوليت وألكسندر ماكوين.

الأمير وليام وأميرة ويلز، كاثرين، وأطفالهم الأميرة شارلوت والأمير لويس يصلون إلى تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا. Credit: Toby Melville/WPA Pool/Getty Images

المصمم البريطاني الشهير يعد المفضل لدى عائلة ويلز. وصممت سارة بيرتون، المديرة الإبداعية لعلامة "ألكسندر ماكوين" منذ عام 2010، فستان زفاف كيت الجذاب في عام 2011.

وفي حفل التتويج هذا الصباح، ظهرت الأميرة شارلوت بفستان مطابق لفستان والدتها من الحرير الأبيض المطرز بالزهور الحريرية، بالإضافة إلى تاج فضي مشابه.

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، الملكة القرينة خلال مراسم تتويجهما في دير وستمنستر. Credit: Yui Mok/Pool/AFP/Getty Images

تضمَّنَت ملابس الملكة القرينة تحيةً للتقاليد في حين لمسات أكثر حداثة وشخصية. وصلت كاميلا إلى الدير مرتديةً رداءً رسميًا من البلوطة الحمراء وفرو الأرمين، وتحته ارتدت فستان التتويج المطرز بالعاج والفضة والذهب من تصميم المصمم البريطاني بروس أولدفيلد.

لحظة وصول السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن وحفيدتها فينيجان بايدن إلى دير وستمنستر قبل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا Credit: Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images

وارتدت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بدلة تنورة باللون الأزرق الفاتح من علامة "رالف لورين"، ورافقتها حفيدتها فينيغان بايدن بفستان معطف باللون الأصفر الفاتح من علامة "ماركاريان"، ما يمكن اعتباره إشارة عرفية للتضامن مع أوكرانيا. وجلس الثنائي بجانب السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، التي ارتدت فستانًا ومعطفًا باللون الرمادي الفاتح.

السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا خارج دير وستمنستر في لندن قبل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، Credit: Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images

وحضرت الممثلة البريطانية إيما تومسون، ونجمة فيلم "Love Actually"، المراسم بمعطف أحمر بنقشة الورود من توقيع المصممة إميليا ويكستيد، وأكملت إطلالتها بوسامها من رتبة الإمبراطورية البريطانية.

لحظة وصول إيما طومسون إلى كنيسة وستمنستر لتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا Credit: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

وفي مكان آخر، بدا الموسيقي الأسترالي نيك كيف أنيقًا ببدلة كلاسيكية سوداء مكونة من ثلاث قطع وحذاء من علامة "غوتشي"، في حين اختارت كاتي بيري (المقرر لها أن تحيي حفل التتويج في ويندسور يوم الأحد) بدلة تنورة وسترة وردية مع عقد لؤلؤ من تصميم فيفيان ويستوود، وهي مصممة بريطانية توفيت في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وصول كاتي بيري وإدوارد إينينفول Credit: Dan Kitwood/Getty Images

يمكن أن يكون تصميم العقد المميز أيضًا تحية لتراث الموضة الخاص بالملكة كاميلا، والتي تمتلك العديد من القطع اللؤلؤية ذات الثلاثة خيوط، بما في ذلك قطعة ارتدتها باستمرار منذ التسعينيات.

وكانت بيري برفقة رئيس تحرير مجلة "فوغ" البريطانية، إدوارد إنفنول، الذي برزت إطلالته بسترة بلون رمادي فاتح وربطة عنق مرقّطة.

ووصل بعدها زعماء العالم والسياسيون وأعضاء الحكومات الدولية.

جاستن ترودو ، رئيس وزراء كندا وصوفي جريجوار ترودو في طريقهما إلى الحفل Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

ورُصد رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وهو يواجه المطر في طريقه إلى دير وستمنستر، وارتدت زوجته صوفي غريغوار ترودو فستانا من الحرير بلون وردي فاتح مع أكمام شفافة من قماش "الأورجانزا".

لحظة وصول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي قبل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا Credit: Dan Charity - WPA Pool/Getty Images

أما أكشاتا سوناك، زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي وصل ببدلة صباحية كلاسيكية، فاختارت ملابس بلون أزرق فاتح مماثل لإطلالة منيرة.

برزت إطلالة الأميرة آن عن بقية الحضور Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

وظهرت الأميرة آن بزي عسكري ثقيل مطرز بالذهب، لتؤدي دورها لقيادة الحرس الشخصي المسؤول عن سلامة الملك. وليس غريبا على آن ارتداء الزي العسكري، إذ تشغل رتبة عقيدة في عدة فصائل دولية.