دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حضور العديد من العائلات الملكية لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث برز منها صور زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر وعقيلة ملك الأردن، الملكة رانيا.

وقارن نشطاء الفستانين اللذين ارتدتهما الملكة رانيا والشيخة جواهر وسط تكهنات من أي العلامات التجارية هما، في حين أبرز آخرون مستوى الأناقة والذوق العالي الذي ظهرتا به في مراسم التتويج.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد نشر صورة مع حرمه الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، ضمن صور من حضوره مراسم التتويج قائلا بتعليق: " سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء، وقد بحثت مع رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارتي سبل تعزيز علاقاتنا التاريخية المتينة، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات".

من جهتها نشرت الملكة رانيا عددا من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية (الستوري) على حسابها بموقع مشاركة الصور انستغرام، مقدمة تهانيها للملك تشارلز الثالث.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات المغردين: