دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إلغاء الفنان جان-ميشال باسكيا، الأمريكي من أصل هاييتي وبورتوريكي، لمعرض مثير للجدل في إيطاليا يضم ثمانية لوحات حديثة الصنع، تعرض صالة عرض هذه الأعمال معًا للمرة الأولى.

يضم معرض "باسكيا: لوحات مودينا"، الذي سيفتتح الشهر المقبل في مؤسسة بيلير بمدينة بازل السويسرية، لوحة "The Guilt of Gold Teeth" التي بيعت بمبلغ 40 مليون دولار في مزاد نظمته دار "كريستيز"، عام 2021.

عام 1982، دعا إميليو مازولي، صاحب صالة عرض إيطالية، باسكيا لإنتاج أعمال فنية مخصصة لمعرض واحد، وقدّم له مساحة عمل ولوازم الرسم.

وقام فنان الغرافيتي برسم لوحاته على لوحات قديمة مهملة استخدمها سابقا فنان آخر يدعى ماريو شيفانو، وكتب "مودينا" على الجزء الخلفي من اللوحات. لكن أدت تعقيدات تتعلق بدفع ثمن الأعمال الفنية إلى إلغاء المعرض المخطط له في أوروبا، في الوقت الذي كان يحقق فيه باسكيا شهرة عالمية.

وتحفظ الأعمال الفنية ذات المقياس الكبير ضمن ثماني مجموعات خاصة منفصلة في الولايات المتحدة، وآسيا، وسويسرا.

بيعت واحدة من ثمانية أعمال مودينا، "من دون عنوان، 1982" بمبلغ 85 مليون دولار في مايو/ أيار عام 2022. Credit: Tolga Akmen/AFP/Getty Images

وفي مقابلة أجراها باسكيا مع صحيفة نيويورك تايمز، عام 1985، وصف مدى كرهه لتلك التجربة.

وقال: "خصصوا لي مستودعًا كي أرسم فيه ثماني لوحات خلال أسبوع".

وأضاف أنّ المستودع "كان أشبه بمصنع مريض، كرهته".

وعُرضت الأعمال الفنية على مشترين جدد عبر وكيلة باسكيا في نيويورك حينها، آنينا نوسي.

تشترك "لوحات مودينا" في رموز وسِمات أسلوبية عدة، وفقًا لبيان صادر عن مؤسسة بايلر، ضمنًا "شخصية ضخمة، غالبًا ما تكون سوداء، موضوعة أمام خلفية من ضربات الفرشاة العريضة والتعبيرية.. الجسم البشري والحيوان يحتلان المشهد الرئيسي".

وصرح سام كيلر، مدير مؤسسة بايلر، لجريدة "ذا آرت نيوز بابر" بالقول: "مع كل جيل جديد، تزداد أهمية أعمال باسكيا. فإن تجميعه للصور والكلمات التي تعكس وتدل على الثقافة الراقية والشعبية، والتاريخ، والعلوم، والظلم الاجتماعي والاقتصادي، كان بالفعل سابقا لعصره، وأكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".

رُسمت لوحات مودينا قبل أكثر من 40 عامًا ولم تعرض معًا من قبل، ومن المثير للاهتمام أن تجمع هذه اللوحات معًا مرة أخرى.

يبلغ متوسط القيمة التأمينية لكل من هذه الأعمال 100 مليون دولار، وإجمالي قيمة المجموعة البالغة 8 أعمال تصل إلى 800 مليون دولار، وفقًا لمؤسسة بييلر.

يستمر الإقبال الكبير على أعمال باسكيا في السوق الفنية، حيث تسيطر أعمال الفنان الأمريكي الشهير على موسم المبيعات في نيويورك هذا الشهر.

تتجه لوحة "Moon View"، التي رسمت عام 1984، من مجموعة الموسيقي الراحل مو أوستين، للمزاد الذي تنظمه دار سوزبي للمزادات يوم 16 مايو/ أيار الجاري بتقدير عالي يصل حد 10 ملايين دولار.

في الأسبوع ذاته، تقدم دار "كريستيز" للمزادات لوحة "El Gran Espectaculo (The Nile)" التي رسمت عام 1983، من مجموعة مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو غارافاني، في 15 مايو/ أيار الجاري بتقدير قيمتها بـ45 مليون دولار.