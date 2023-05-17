دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحت شعار "الماضي والحاضر والمستقبل"، شهدت مصر فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري، بمشاركة العديد من مصممي الأزياء والأكسسوارات والمجوهرات المصريين، بالإضافة إلى تنظيم معارض خاصة بمدارس الأزياء المحلية والدولية.

صورة لإحدى العارضات خلال فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري داخل المتحف المصري بالتحرير Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

ومزجت النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري بين الاحتفال بالحضارة المصرية وإلقاء نظرة عامة على حاضرها والكشف عن الرؤية لمستقبلها، وفقًا لموقع Egypt Fashion Week التابع لمجلس الأزياء والتصميم المصري الذي نظّم الحدث.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، خلال الفترة الممتدة بين 12 و15 مايو/ أيار الجاري، أقيمت فعاليات أسبوع الموضة المصري في عدد من المتاحف، والمراكز التجارية الكبرى، والمحلات التجارية المصرية، بينها المتحف المصري بالتحرير، الذي شهد إطلاق الحدث.

Credit: courtesy of Christine Massarany

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن إقامة الحدث في المتحف المصري بالتحرير تعود لكونه "رمزا للحضارة المصرية وشاهدًا على عظمتها وعراقتها، وأحد ملامح الاستراتيجية الإعلامية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، والعمل المستمر والتحرك الدائم فى كافة المقاصد السياحية الهامة والواعدة، لاسيما المتاحف والمناطق الأثرية".

وتمثّل الهدف من الحدث بإنشاء منصة تسمح لصناعة الموضة بالتطور، والاحتفاء بالتراث والثقافة والحضارة المصرية.

وجمع أسبوع الموضة المصري بين المبدعين، والحرفيين، وقادة الصناعة المعاصرين، بغية إنتاج أفضل الملابس والإكسسوارات التي تمثل السوق المصرية.

Credit: courtesy of Christine Massarany

وعن مشاركتها في الحدث، قالت مصممة الأزياء المصرية كريستين ماساراني، لموقع CNN بالعربية، إنها فخورة بعرض تصاميمها المستوحاة من التراث والثقافة المصرية القديمة في النسخة الأولى من أسبوع الموضة في مصر.

وأشارت ماساراني إلى أن هناك الكثير من الجمال والغموض لاستلهامه من حضارة مصر القديمة.

Credit: courtesy of Christine Massarany

وتابعت: "من الفساتين المزيّنة بالخرز والأنماط المزخرفة والكثير من الأقمشة الفاخرة، القطع التي صممتها ستجعل أي امرأة تشعر وكأنها شخصية ملكية".

وأقيم الحدث بالتنسيق والشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الإفريقى لتنمية الصادرات، والسفارة الأمريكية في مصر، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وعدد من رموز صناعة الأزياء المحلية والدولية.