دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- باتت أقدم نسخة باللغة العبرية من الكتاب المقدس التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام، والموصوفة بأنها "أحد أهم النصوص الفريدة في تاريخ البشرية"، المخطوطة الأكثر قيمة التي تم بيعها في مزاد.

فقد بيعت مخطوطة "كودكس ساسون"(Codex Sassoon) التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع أو مطلع القرن العاشر، لقاء 38.1 مليون دولار بمزاد نظمته دار سوزبي للمزادات في نيويورك، الأربعاء.

ويُعتقد أنها النسخة الأقدم والأكثر اكتمالًا للكتاب المقدس العبري. وكانت المخطوطة الأخيرة التي حققت أعلى أرقام مبيعات هي Codex Leicester للليوناردو دافنشي، إذ بيعت لقاء 30.8 مليون دولار عام 1994، بحسب دار سوزبيز.

بيد أنّ مزاد مخطوطة "كودكس ساسون" لم يصل إلى التقديرات المرتفعة التي سبقت المزاد وبلغت 50 مليون دولار. وكانت عرضت في المملكة المتحدة وإسرائيل قبل البيع في المزاد.

وقالت شارون مينتز، كبيرة المتخصصين في اليهودية والكتب والمخطوطات لدى دار سوزبي، لـCNN قبل بدء المزاد: "هذه أهم وثيقة يتم طرحها للبيع بمزاد على الإطلاق".

ويعتبر الكتاب المقدس العبري أساس الديانات الإبراهيمية الثلاث: اليهودية، والمسيحية، والإسلام.

ولطالما كان العلماء على دراية بالمخطوطة التي سميت على اسم جامع الفن اليهودي الشعائري الشهير ديفيد ساسون (1880-1942)، لكنها ظلت بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، بحسب ما أفادت سوزبي في بيان صحفي.

Credit: Courtesy of Sotheby's

وصفت مينتز "كودكس ساسون" المؤلَّف من 792 صفحة من ورق البرشمان، مصنوع من جلود الحيوانات، ويزن حوالي 26.5 رطلاً، بأنه "إنتاج فخم لا يمتلك سوى الأثرياء القدرة على شرائه".

ولفتت مينتز إلى أنّ المالك السابق للمخطوطة اشتراها عام 1989، وكان "مسرورًا لتمكنه من مشاركتها مع العالم".

اكتشاف نادر

ويُعتقد أنّ "كودكس ساسون" أول مخطوطة، أو مخطوطة على شكل كتاب للكتاب المقدس العبري. في القرون التي سبقت كتابة الكتاب المقدس، لم يكن هناك سوى أجزاء أو أقسام من النصوص التوراتية على شكل لفائف، أصبحت تُعرف باسم مخطوطات البحر الميت. لكنها لم تحتوِ على آيات، أو فصول، أو علامات ترقيم، بحسب سوزبي.

وأفاد البيان إلى أنّ الشعب اليهودي في العصور القديمة اعتمد التقليد الشفوي المتوارث عبر الأجيال لفهم رسالة الكتاب المقدس والحفاظ عليها.

وتشكل هذه الوثيقة ومخطوطة حلب، الموجودة في متحف إسرائيل في القدس منذ عام 1958، المخطوطتان الوحيدتان اللتان يرجع تاريخهما إلى القرن العاشر ويشتملان تقريبًا على كل الكتاب المقدس العبري.

لكن، وفقًا للمتحف، تعرضت مخطوطة حلب لأضرار بالغة عندما شبّ حريق داخال كنيس المجتمع عام 1947، واليوم "لم يبقَ منها أكثر من 295 صفحة من أصل 487 صفحة". خلافًا لذلك، فإن مخطوطة "كودكس ساسون" لا ينقص منها سوى 12 صفحة كاملة، وبالتالي "تعد أقدم نسخة كاملة من الكتاب المقدس العبري"، وفقًا لسوزبي.

وأضاف ريتشارد أوستن، الرئيس العالمي للكتب والمخطوطات لدى دار سوزبي، في البيان: "لطالما احتلت مخطوطة ’كودكس ساسون‘ مكانًا محترمًا وأسطوريًا في مجمع المخطوطات التاريخية الباقية، وهي بلا شك أحد أهم النصوص الفريدة في تاريخ البشرية".

Credit: Courtesy of Sotheby's

شروح ونقوش عمرها قرون

لا تكمن الأهمية التاريخية للمخطوطة في المواد المطبوعة فحسب، بل في التعليقات التوضيحية والنقوش المكتوبة بخط اليد التي تمت إضافتها على مر السنين، في إشارة إلى الرحلة الملحمية التي قطعتها.

تشير ملاحظة تعود لمطلع القرن الحادي عشر إلى بيع (المخطوطة) من خلف بن إبراهيم، ربما في إسرائيل أو سوريا، لرجل يُدعى إسحاق بن حزقيال العطار، الذي نقلها لاحقًا إلى ولديه.

جاء الموقع التالي المذكور في التعليقات التوضيحية في القرن الثالث عشر عندما تم تخصيصها لمعبد ماكيسين (مركادا الحالية، شمال شرق سوريا).

تم تدمير ماكيسين في وقت لاحق وسُلّمت المخطوطة إلى أحد أفراد المجتمع اليهودي ويدعى سلامة بن أبي الفخر الذي تعهد بإعادتها إلى الكنيس عند ترميمه.

لكن لم يتم إعادة بناء الكنيس واستمرت المخطوطة في رحلتها حتى استحوذ عليها ساسون عام 1929.