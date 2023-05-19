دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لرجل على صلة بسرقة حذاء لونه أحمر ياقوتي ارتدته الممثلة جودي غارلاند حين أدت دور دوروثي في ​​الفيلم الكلاسيكي "ساحر أوز" عام 1939، وذلك بعد مرور قرابة 20 عامًا على سرقته من متحف في مينيسوتا.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى الثلاثاء، اتهامًا إلى تيري جون مارتن بسرقة عمل فني كبير يزعم سرقة "قطعة من التراث الثقافي من رعاية أو وصاية أو عهدة متحف"، وذلك بحسب وثائق القضية المقدمة إلى محكمة مقاطعة مينيسوتا الولايات المتحدة. وذكرت وثائق المحكمة أن قيمة النعال كانت لا تقل عن 100 ألف دولار.

تواصلت CNN مع مارتن للتعليق. ولم يكن واضحًا إذا كان عيّن محاميًا للدفاع عنه حاليًا.

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في أغسطس/ آب 2005، أعلنت السلطات أنّ لصًا اقتحم متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز بولاية مينيسوتا قبل تحطيم علبة عرض زجاجية وسرقة النعال. وقال المحققون إنه ليس لديهم أي دليل، باستثناء الترتر الذي سقط من أحد النعال.

تم إحراز تقدم كبير في القضية بعد 13 عامًا، عندما استعاد المسؤولون النعال أثناء عملية سرية في مينيابوليس. ولم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم، حينها.

قبل السرقة، تم التأمين على النعال بمبلغ مليون دولار، لكنّ بيانًا صحفيًا صدر عن مكتب المدعي العام المتحد في مقاطعة نورث داكوتا، قدّر قيمتها الحالية بـ3.5 مليون دولار.

ونظرًا لكون الحذاء الأحمر بين العناصر التذكارية الأكثر شهرة في تاريخ الفيلم الأمريكي، وقُدّم لدوروثي من قبل Glinda the Good Witch. وقد صمّمه غيلبرت أدريان، كبير المصممين لدىMGM، الذي صبغ زوجًا من المضخات باللون الأحمر وغطاهما بالترتر.

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من غير المعروف عدد أزواج النعال ياقوتية اللون التي ارتدتها غارلاند أثناء التصوير، رغم أن الحذاء المسروق كانت بين أربعة كانت متبقية.

وبيع حذاء واحد منها في مزاد بمبلغ 666 ألف دولار عام 2000، بينما تم عرض زوج آخر في الآونة الأخيرة بمتحف أكاديمية الصور المتحركة الذي افتتح حديثًا في لوس أنجلوس.

في حديثها إلى CNN العام الماضي، قالت ناتالي موريس، أمينة المجموعات بالمتحف، إن الحذاء لديها "يحمل الرقم سبعة"، مما يعني أنه كان هناك ما لا يقل عن سبعة أزواج.

في الأثناء، أمضى حرفيو الترميم في المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي أكثر من عام في محاولة اكتشاف كيف يحدّون من بهتان بريق الترتر على الحذاء، الذي يتكون من أحذية غير متطابقة تحمل علامة "جودي غارلاند رقم 1" و "جودي غارلاند رقم 6"، وفقًا إلى ملصقاتهما.