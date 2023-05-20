أنجلينا جولي تطلق علامتها التجارية الخاصة Atelier Jolie.. لماذا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت نجمة هوليوود، أنجلينا جولي، إطلاق علامتها التجارية الخاصة "Atelier Jolie"، الأربعاء، في منشور خاص عبر منصة إنستغرام.

وكتبت جولي: "أبدأ بمشروع جديد اليوم.. مجموعة تسمح للجميع بالإبداع".

وأضافت: "Atelier Jolie هو مكان يتعاون فيه المبدعون مع مختلف الخياطين الماهرين، وصانعي النماذج، والحرفيين من جميع أنحاء العالم".

وأوضحت: "ينبع هذا من تقديري واحترامي العميق للعديد من الخياطين والصنّاع الذين عملت معهم على مر السنين، والرغبة بالاستفادة من المواد القديمة عالية الجودة، واالأقمشة الميتة المتوفرة بالفعل، وأيضًا أن أكون جزءًا من حركة تُشجّع على التعبير عن الذات".

ونشرت العلامة التجارية، عبر حسابها على منصة إنستغرام، مزيدًا من التفاصيل حول غايتها.

وكتبت: "تسعى Atelier Jolie لإضفاء الطابع الديمقراطي على صناعة الأزياء، ما يسمح للعملاء بالوصول إلى مجموعة من المصممين الناشئين والحرفيين الرئيسيين".

وتابعت: "سيكون هناك أيضًا مورد شامل عبر الإنترنت للعثور على صانعي الملابس، والاستفادة من المخزون الميت، والمواد القديمة لإنشاء قطع فريدة من نوعها تجسّد الإبداع الشخصي والهدف الأساسي".

وفي بيان نُشر عبر موقع الشركة، تؤكد العلامة التجارية Atelier Jolie على التنوع.

وأوضحت: "خلال عملنا مع الحرفيين والمبدعين العالميين، نأمل المساعدة في مشاركة ثراء تراثهم الثقافي ودعم تطوير أعمالهم التجارية".

قامت جولي بتسمية علامتها التجارية بـAtelier Jolie. تصوير: ‏From Angelina Jolie

وتشتهر جولي باهتمامها بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

ويُذكر أنها عملت مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأكثر من عقدين، وعملت كمبعوثة خاصة بين عامي 2012 وديسمبر/ كانون الأول 2022.

وجولي، التي فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Girl, interrupted عام 1999، هي الأحدث في سلسلة طويلة من المشاهير في إطلاق علاماتهم التجارية الخاصة.