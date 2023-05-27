كيف تؤثر فلاتر التواصل الاجتماعي على مفهوم الجمال؟

"أتمنى لو كان مظهري كذلك": فلتر تحسين الجمال على "تيك توك" يثير الجدل.. والآراء تنقسم حوله

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند إطلاق فلتر Bold Glamour عبر منصة تيك توك في وقت سابق من هذا العام، لاقى رواجًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الواقع، يستخدم فلتر التجميل تقنية التعلم الآلي لتعديل ملامح وجه المستخدمين في الصور ومقاطع الفيديو، ونحت عظام الوجنتين، وتنعيم البشرة، وغيرها.

وأُعجب بعض الأشخاص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهذه التقنية التكنولوجية.

لكن، أعرب العديد منهم عن قلقهم بشأن الطريقة التي يمكن أن تُروّج بها الفلاتر لمعايير جمال غير واقعية.

في حين أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا على أفكارنا بشأن مفهوم الجمال، يعتقد البعض أنه قد يكون لها أثر إيجابي.

وطلبت CNN من الخبراء تحديد الابتكارات التي لها أثر إيجابي.

وسائل التواصل الاجتماعي والفلاتر

أصبحت الفلاتر جزءًا جوهريًا لكيف يرغب الأشخاص بإظهار أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت جامعة سيتي في لندن عام 2021،أن 90٪ من الشابات اللواتي شملهن الاستطلاع في المملكة المتحدة يستخدمن أحيانًا فلاتر عند نشرهم صورة سيلفي.

ووفقًا لبحث أجراه مشروع "دوف" لتقدير الذات، فإن 80٪ من الفتيات اللواتي شملهن الاستطلاع في الولايات المتحدة، يشوّهن الطريقة التي يبدين فيها على الإنترنت في سن 13 عامًا.

وأوضحت هانا ماوزر، محللة الجمال لدى شركة WGSN للتنبؤ باتجاهات المستهلكين، أن هناك حركات إيجابية على منصات مثل تيك توك، بدءًا من هاشتاغ AcnePositivity إلى هاشتاغ BodyHairPositivity، والتي تُشجّع الناس على احتضان وتقبّل بشرتهم.

وقالت فلورنسيا سولاري، وهي مبتكرة فلاتر: "بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنّا من الوصول إلى مجموعة متنوعة من التمثيل لما يبدو عليه الجمال".

وتابعت: "يمكن أن تساعدنا فلاتر إنستغرام على اللعب وتجربة مظاهر مختلفة.. ولسنا مضطرين بشكل خاص للكشف عن وجوهنا للعالم بأسره في جميع الأوقات، وهذا لا يعني دومًا عدم الثقة بالنفس، بل يمكن أن يكون وسيلة للتجربة".

ولفت سامبو بارككينين، الرئيس التنفيذي لشركة Revieve Inc، إلى أنّ العلامات التجارية يمكنها تسخير الواقع المعزز للسماح للعملاء بتجربة مستحضرات التجميل افتراضيًا، من دون تجميل أو فلاتر أخرى.

صورة تعكس تطبيقًا مساعدًا لوضع المستحضرات التجميلية، واسمه VMA، من Estée Lauder. تصوير: Estée Lauder

إمكانية الوصول

وخلال هذا العام، ساهمت شركات تجميلية عديدة في تطوير تقنيات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلقت شركات Estée Lauder تطبيقًا مساعدًا لوضع المستحضرات التجميلية (VMA) لهؤلاء الذين يعانون من إعاقات بصرية.

ويستخدم التطبيق تقنية المرآة الذكية لتحديد المستحضرات التجميلية على وجه المستخدم، ويشرح دليل صوتي الأماكن التي قد تتطلب بعض التعديل.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني، في المعرض التكنولوجي CES 2023، كشفت "لوريال" عن أداة HAPTA.

وتهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة على وضع المستحضرات التجميلية.

يهدف تحالف "الجمال الافتراضي الحقيقي" الذي أطلقته "دوف" إلى خلق "بيئة أكثر تمثيلاً وشمولية على الإنترنت". Credit: Dove

إنشاء الصورة الرمزية

تنعكس أفكارنا عن الجمال في شخصيات ألعاب الفيديو والأفاتار التي يستخدمها الناس لتمثيل أنفسهم في البيئات الافتراضية.

وقالت محلّلة التجميل ماوزر إنّ العلامات التجارية تتطلّع إلى زيادة شمولية الصور الرمزية في ألعاب الفيديو.

وفي عام 2022، دخلت علامة التجميل "دوف" بشراكة مع Women in Games وEpic Games واستوديو الألعاب Toya "لخلق تمثيل أكثر صحة وتنوعًا للنساء والفتيات في الألعاب".

وقالت ماوزر: "لم تتحدّّ الشراكة تمثيل الجمال عبر الإنترنت فحسب، بل قدمت أيضًا دورات تعليمية لمنشئي الألعاب، ومجموعة فنية مخصصة لزيادة الشمولية.. وتعد Super U Story أول منصة تعليمية من نوعها لتقدير الذات على روبلكس".

وفي المستقبل، تتوقع سولاري أنّ الطريقة التي نُمثّل بها أنفسنا في الفضاء الرقمي ستكون بعيدة جدًا عن مظهرنا في العالم الحقيقي.

وتتحدث عن مفهوم الصور الرمزية على أنها "توائم رقمية" قد تساعدنا على التعبير عن شخصياتنا عبر الإنترنت.