لمسات من الوردي "تغطي" أنحاء دبي..ما حقيقتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الصور لأغطية وستائر باللون الوردي، تنسدل على مبان قائمة في زوايا مختلفة من دبي، وكأنّها واقعية.

ويقدّم الفنان والمصمم الرقمي الأرجنتيني، أندريس ريسينجر، جزء من سلسلة أكبر تحمل عنوان "استيلاء" أو "Take Over"، وهي عبارة عن تركيبات فنية افتراضية تتحدى ما هو حقيقي، من خلال إضافة عناصر تصميم فائقة الواقعية إلى المباني القائمة.

يلقي هذا الجزء من السلسلة نظرة على مدينة دبي، ناقلا شخصيتها المتفردة إلى الفضاء الرقمي Credit: Reisinger Studio

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، يوضح ريسينجر أن فكرة هذه السلسلة نشأت من رغبته "في ابتكار تجربة ينضم إليها الكثيرون من مناطق مختلفة حول العالم".

ويقول: "نميل أحيانًا إلى نسيان مدى قوة الفضاء الرقمي في التقريب بين الشعوب؛ ورغم أننا نشاهد ونختبر سلبيات وجوده باستمرار، أردت أن أذكر بإيجابياته أيضا".

صورة من سلسلة Take Over Dubai تجسّد واقعًا مختلفا للمدينة Credit: Reisinger Studio

ويعيد ريسينجر تخيل المدن الكبرى وكأنها بيئات سريالية، بستائر متموجة ذات درجات مختلفة من الوردي الفاتح، ناقلًا إياها إلى الفضاء الرقمي.

واختار ريسينجر لهذه السلسلة مدن يصفها بـ"الأيقونية".

ويوضح سبب اختياره قائلا: "إنها مدن غريبة بشكل لا يصدق، تتميز بشخصية متفرّدة خاصة بها، كما أنّها تمثل قوة ثقافة الأشخاص الذين يعيشون على أرضها".

Credit: Reisinger Studio

وكانت البداية بالعاصمة الفرنسية باريس، ثم استكمل ريسينجر السلسلة لتشمل كل من نيويورك، ولندن، وطوكيو، وروما، وأمستردام، وبازل، ودبي، وميونيخ، وفلورنسا، وميلانو.

ويسعى ريسينجر إلى "المساعدة في بناء علاقة واعية وصحية بين حاضرنا الواقعي والعالم الرقمي، والتأكيد على الإمكانات الإيجابية التي يمكن أن تجلبها هذه العلاقة".

ويرى أن اللون الوردي ينقل على الفور شعورًا بالتشجيع والانتماء.

Credit: Reisinger Studio

وقد استعان ريسينجر بتقنية الذكاء الاصطناعي للتوصّل إلى هذه النتائج في السلسلة، والتي يرى أنّها تعاون يُكمّل الإبداع البشري.

ويقول: "في عملي، قد أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تكرارات التصميم المختلفة، أو تحليل الاتجاهات، أو حتى اقتراح اتجاهات جديدة لمشاريعي الفنية".

وتعتمد المواقع المختلفة التي تظهر في سلسلة "Take Over" على الأحياء المادية الموجودة بالفعل، ممزوجة بخيال ريسينجر الخاص.

ويوضح ريسينجر أنه لم يكن يرغب في أن تكون الأماكن محدّدة ودقيقة للغاية، إذ أنّها ستعمد إلى تحييد الشعور "الذي يشبه الحلم والواقعية، والذي أراد أن ينقله للمشاهد"، حسبما ذكره.

ويرى أن المساحات التي تظهر بالسلسلة تتحدث عن المدن، بلا أن تكون بالضرورة هي المدن ذاتها؛ مما يسمح للمشاهدين بالمشاركة بتفسيراتهم الخاصة.

وحققت السلسلة التي شاركها الفنان الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على منصة "انستغرام"، تفاعلا واسع النطاق من قبل متابعيه، والذين عبروا عن شدّة واقعيتها.