دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحفل زفاف نجلها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أطلت الملكة رانيا العبدلله بفستان طويل أسود اللون من تصميم دار "ديور" للأزياء الراقية.
وتتسم إطلالة الملكة رانيا بالأناقة والحشمة، إذ أنّ الفستان الذي ارتدته في حفل زفاف وعقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة، اختارته من مجموعة "ديور" لخريف وشتاء 2022-2023. ويتميز بقماش منسدل مع تطريز دقيق بالخرز باللونين الذهبي والبيج لنقوش توزعت على الأكمام والرقبة والظهر، زادته فخامة وجمالاً.
واستقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدلله المدعوين في قصر زهران، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصًا من أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
واعتمدت الملكة رانيا تسريحة شعر مرفوعة خلال حفل زفاف ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين.