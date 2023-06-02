دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحفل زفاف نجلها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أطلت الملكة رانيا العبدلله بفستان طويل أسود اللون من تصميم دار "ديور" للأزياء الراقية.

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله يستقبلان ضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة، دُعيوا لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أقيم في قصر زهران. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وتتسم إطلالة الملكة رانيا بالأناقة والحشمة، إذ أنّ الفستان الذي ارتدته في حفل زفاف وعقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة، اختارته من مجموعة "ديور" لخريف وشتاء 2022-2023. ويتميز بقماش منسدل مع تطريز دقيق بالخرز باللونين الذهبي والبيج لنقوش توزعت على الأكمام والرقبة والظهر، زادته فخامة وجمالاً.

اختارت الملكة رانيا إطلالتها من مجموعة دار "ديور" لخريف وشتاء 2022/2023، الذي عُرض خلال أسبوع الموضة في باريس في يوليو /تموز الماضي. Credit: Kristy Sparow/Getty Images

واستقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدلله المدعوين في قصر زهران، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصًا من أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

اتسمت إطلالة الملكة رانيا بالأناقة والحشمة، وتميز الفستان بقماش منسدل وتطريز دقيق بالخرز باللونين الذهبي والبيج توزعت على الرقبة والأكمام والظهر. Credit: Royal Hashemite Court RHC

واعتمدت الملكة رانيا تسريحة شعر مرفوعة خلال حفل زفاف ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين.