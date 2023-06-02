مقارنة إطلالة الشيخة موزا والملكة رانيا وكيت ميدلتون وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إطلالات عدد من أبرز الشخصيات التي حضرت زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية رجوة السيف، الخميس، وسط تفاعل واسع.

وأبرز نشطاء بالتحديد إطلالات كل من الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني و أميرة ويلز كاثرين ميدلتون زوجة الأمير ويليام.

وبرزت أيضا البدلة التي ارتداها الأمير الحسين المستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه، وصُممت أكمام البدلة بشكل يُشبه البدلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي وردت حول إطلالات الشيخة موزا والملكة رانيا والأميرة كيت: