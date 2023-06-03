دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر حفل عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين والأميرة رجوة، شخصيات عربية وعالمية بارزة. وأقيم الحفل في قصر زهران، وسط عمّان، الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية.

ونقدم لكم في ما يلي أبرز إطلالات الحاضرين لمراسم عقد قران العروسين.

لفتت الأميرتان إيمان بنت عبدالله الثاني وشقيقتها سلمى الأنظار في حفل زفاف ولي العهد الأردني، بعدما ساعدتا العروس، الأميرة رجوة الحسين، على تعديل فستانها أثناء دخولها إلى قصر زهران.

الأميرة إيمان برفقة زوجها جميل ألكسندر ترميوتس. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وتألّقت الشقيقتان برقي وبساطة الفساتين، ذات الأكمام طويلة. وفي حين ارتدت الأميرة إيمان فستاناً عاجيّ اللون من توقيع استديو Ashi للمصمم السعودي محمد آشي، وحملت محفظة من مجموعة Sarah’s bag لللبنانية سارة بيضون، تألقت الأميرة سلمى بفستان أزرق اللون من تصميم علامة "ستيلا ماكارتني".

وأطلعت سارة بيضون، المؤسسة والمديرة التنفيذية لعلامة Sarah's Bag موقع CNN بالعربية على قصة حقيبة يد الأميرة إيمان بالقول: "نعم، حملت الأميرة إيمان حقيبة Big Box Arabesque من Sarah's Bag".

Credit: Grant Lamos IV/Getty Images

وتابعت: "عام 2015، حملت ملكة الأردن المرموقة رانيا هذه الحقيبة الرائعة المزينة بخيوط فضية متشابكة ومصنوعة بدقة وحرفية عالية. واليوم، ما برحت الحقيبة تأسر القلوب إذ زينت ذراع الأميرة إيمان في حفل زفاف شقيقها الملكي".

ولفتت إلى أنّ هذه القطعة الرائعة، "نسجتها يدويًا وزينتها بالخرز حرفيات موهوبات في لبنان، وتمثّل شهادة على براعتهن التي لا تضاهى. كل غرزة تروي قصة، وكل حبة تهمس بالتفاني والعاطفة".

Credit: Royal Hashemite Court RHC

ولطالما تألقت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، بفساتينها الأنيقة والبسيطة في شتى المناسبات. وهذا الواقع انسحب على يوم أمس، إذ خطفت الأنظار، بفستان وردي اللون ارتدته خلال مراسم عقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة من توقيع المصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

كيت ميدلتون متألقة بثوب من توقيع الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وتميّز الفستان بقماش أنثوي ناعم، وزخارف أنيقة وأكمام فضفاضة. وأكملت ميدلتون إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على كتفها، وحملت حقيبة ذهبية اللون في يده

لحظة وصول السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إلى قصر زهران، مرتدية فستانًا من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية العالمية ريم عكرة. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وحضرت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدين، حفل زفاف ولي العهد الأردني. وتألقت بدورها بإطلالة كلاسيكية راقية، مرتدية فستانًا بنفسجيًا فاتح اللون، وأكمام متوسطة الطول من توقيع مصممة الأزياء العالمية اللبنانية ريم عكرا. وقالت جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، عبر فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على تطبيق تويتر وإلى جانبها زوجها بايدن: "ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا.. اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة معًا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة.

لحظة وصول الشيخة موزة بنت ناصر لحضور حفل الزفاف، متألقة بزي من توقيع علامة "فالنتينو". Credit: Royal Hashemite Court RHC

وبرزت طلّه الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، التي خطفت الأنظار أثناء حضورها مراسم زفاف ولي العهد داخل قصر زهران. وارتدت الشيخة موزا فستانًا أسود اللون، ونسّقت معه رداءً باللون الوردي الفاتح وتزيّنه أشكال هندسية باللون الأسود من تصميم دار فالنتينو للأزياء. وأكملت إطلالتها بأقراط طويلة ومميزة.