علبة نادرة جدًا تُباع لقاء 358 ألف دولار في مزاد.. ما قصّتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيع صندوق صيني يعود تاريخ صنعه إلى القرن الخامس عشر، لم ينتبه إليه أحد منذ عقود طويلة، بـ288 ألف جنيه إسترليني (حوالي 358 ألف دولار)، متخطيًا بذلك السعر المتوقع قبل المزاد العلني.

وكان تمّ شراء هذا الصندوق مقابل 19 جنيهًا إسترلينيًا فقط (24 دولارًا) في عام 1946، وكان يُتوقّع أن يتراوح سعره عند عرضه للبيع في مزاد الأسبوع الماضي، بين 6 و10 آلاف جنيه إسترليني (7400 و12400 دولار)، بحسب ما ذكرته دار "دريويتس" للمزادات.

وقد صُنعت هذه القطعة خلال ثلاثينيات القرن الخامس عشر في إطار ورش العمل الإمبراطورية بالقرب من المدينة المحرمة في بكين، وفقًا لما أشارت إليه شركة المزادات. وتحمل علامات "xuande"، أي الإمبراطور الخامس لأسرة مينغ ( 1426-1435).

ولفتت دار المزادات "دريويتس" التي تأخذ من بيركشاير في جنوب إنكلترا مقرّا لها، إلى أنّ هذه القطعة هي أحد العلب الخمس فقط المعروفة في العالم. وتتواجد ثلاثة من خمسة صناديق في متاحف أو مجموعات مؤسساتية، فيما تُوجد العلبة الرابعة ضمن مجموعة خاصة.

Credit: Dreweatts

وأفاد الخبير لدى دار مزادات "دريويتس" مارك نيوستيد، في بيان صحفي: "عندما تفقدت القطعة لأول مرة، بدت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لأن 99.9٪ من القطع التي تحمل علامة xuande كانت نسخًا عن الأصل أنجزت في وقت لاحق".

وتابع أنها "بالتأكيد نقطة بارزة في مسيرتي، ربما لن أرى أبدًا قطعة نادرة مماثلة مجدّدًا، لكنني لن أعتبر الأمر مستحيلًا".

Credit: Dreweatts

وتتميز العلبة الأثرية هذه بشكلها الدائري، ويبلغ قطرها حوالي 12 سنتمترًا (4.7 بوصة)، ويتميّز هذا العمل برسوم تظهر ثمار الرمان الناضجة، وأغصان ذهبية اللون، وأزهار. وقالت شركة المزادات إنّ "الرمان كان يرمز للخصوبة في القرن الخامس عشر".

وهذه المرة الأولى التي تُطرح فيها العلبة للبيع بمزاد منذ 77 عامًا، بعدما اعتُبرت أنها ضائعة.

وقد اشتراها الرائد إدوارد كوبلستون رادكليف في عام 1946، وبقيت مجهولة بين قطع أقل قيمة تحويها مجموعته، عندما تُوفي في عام 1967.

Credit: Dreweatts

رغم ذلك، أرسلت عائلته المجموعة إلى مزادات "دريويتس" لاحقًا، حيث أدرك الاختصاصيون أهميتها.

ولفت نيوستيد في بيان منفصل إلى أنّ "قطع المينا كلوزوني تعود لفترة مينغ المبكرة نادرة جدًّا، حيث كان الإنتاج يخضع لرقابة صارمة من قبل المخصيّين في القصر الإمبراطوري".

وتابع أن "حقيقة اكتشافها داخل خزانة مليئة بالغبار في علية منزل عائلي بين قطع أخرى أقل قيمة، منذ وفاة مالكها في عام 1967، أمر غير عادي، وكنا نعلم أنها ستجذب اهتمامًا عالميًا".

وأضاف نيوستيد أنّ "المزاد شهد مزايدة قوية للغاية بين تسعة مزايدين عبر الهاتف، مع فوز جامع خاص من آسيا في نهاية المطاف".

المالك السابق لهذه العلبة الأثرية، الرائد إدوارد كوبلستون رادكليف. Credit: Dreweatts

وهذه ليست المرة الأولى التي تحطم فيها قطعة أثرية من سلالة مينغ تقديرات المزاد.

وفي تموز/ يوليو 2020، بيع مجلدين نادرين من موسوعة صينية قديمة بأكثر من 8 ملايين يورو (9 ملايين دولار) في مزاد، أي أكثر بـ1000 ضعف من السعر المقدرّ.

والموسوعة المعروفة باسم "Yongle Dadian"، كانت في الأصل بتكليف من الإمبراطور يونغلي، الحاكم الثالث لسلالة مينغ، الذي حكم بين عامي 1402 و1424.