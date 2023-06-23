دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على الأرجح، لم تتوقّع إيما واتسون أن تكون محور نقاش بسبب فستان ارتدته من تصميم العلامة التجارية لوي (Loewe)، الأزرق السماوي اللون، لدى نشرها صورة لها على إنستغرام الإثنين.

بيد أن العديد من المعلقين على الإنترنت أربكتهم الصورة الظلية التي تتحدّى الجاذبية، ما أثار موجة من التفاعل مماثلة لوقع فستانها الأبيض والذهبي الشهير (أو الأسود والأزرق) قبل ثماني سنوات.

في الصورة، يبدو الفستان القصير غير المتماثل كأنه يطفو على جسد واتسون، مع خط العنق المدبب بشكل حاد والمثني بشكل فضفاض، لا سيّما أن ثنياته تبدو كأنها غير مدعّمة بمواد مرئية.

وبدت واتسون في الصورة إلى جانب شقيقها أليكس الممسك بزجاجة من Renais gin، العلامة التجارية لمشروبات كحولية أطلقتها العائلة أخيرًا.

قاد الوهم البصري بعض محبي "هاري بوتر" إلى سؤال واتسون، التي أدت دور هيرميون غرانجر في الأفلام الرائجة، عما إذا كان الثوب ناتجًا عن بعض سحر هوغوارتس، وليس مجرد سحر الموضة. "هذا الفستان قال وينغارديوم ليفيوزا"، الرد الذي لاقى إعجابًا كبيرًا على منشور واتسون، في إشارة إلى تعويذة التحليق المستخدمة بالكتب والأفلام. وقارنت تعليقات أخرى أقل لطافة فستانها بمظلة مكسورة، أو بما يحدث "عندما تحاول طي شرشف برباط".

جانب من عرض أزياء العلامة التجارية لتصميم الأزياء Loewe Credit: Thierry Chesnot/Getty Images

لكن سحر الفستان يكمن في تصميم هيكله المخادع. لقد جربت دار لوي (Loewe)، العلامة الإسبانية التي يديرها راهنًا مصمم الأزياء جوناثان أندرسون، الفساتين الوهمية لتحقيق نجاح كبير في المواسم الأخيرة، من الصور الظلية الجذرية التي تتحول بالعين إلى صور مخادعة للنظر، التي يمكن أن تحفز رؤية مزدوجة. يأتي فستان واتسون القصير من مجموعة هذه الدار لربيع وصيف 2023، التي كانت تتلاعب بالهيكل والشكل، وتضمنت أثوابًا متعددة بخطوط ياقة شبيهة.

منذ ذلك الحين، تم رصد القطع المثيرة للمجموعة ترتديها كل من زندايا، وإميلي راتاجكوسكي، وداكوتا فانينغ، وتميّزت كل طلة بأزهار أنثوريوم.

لكن غال غادو اختارت فستان ميدي أسود أكثر دقة لحدث Tiffany & Co الأخير الذي أقيم في نيويورك.

فستان جينيفر لورانس للعلامة التجارية Loewe. Credit: David Benito/WireImage/Getty Images

وكانت بيونسيه استهلّت جولتها "Renaissance" ببدلة ملاصقة للجسم من لوي، تتميز بزخرفة على القفازات السوداء والأظافر الحمراء التي تحاكي ذراعي النجمة نفسها، بينما أعلنت كارلي كلوس حملها على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا، مرتدية فستانًا من اللؤلؤ الذي يعانق الجسم.

وفي الأسبوع الماضي فقط، سارت جينيفر لورانس على السجادة الحمراء في مدريد من أجل فيلمها الجديد "No Hard Feelings" بفستان بلون البشرة للعلامة لوي، مع ياقة عائمة على شكل قلب .

ولوي ليست العلامة الوحيدة التي خدعت العين بأشكال الفساتين السريالية هذا الموسم، إذ قُدمت أحدث مجموعة راقية في يناير/ كانون الثاني، تحدى فيها Viktor & Rolf قوانين الفيزياء بأزياء جانبية ومقلوبة رأساً على عقب، مبنية على العارضات اللواتي يرتدينها وحولهن.

وفي مهرجان كان، سارت عارضة الأزياء إلسا هوسك على السجادة الحمراء في أحد أكثر الإطلالات دقة (والأبسط من الناحية المكانية)، أظهرت صدرًا ثانيًأ على ما يبدو منحرفًا عن جسدها.