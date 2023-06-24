دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ببنطال وقميص والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في بدلة خلال لقاء في باريس.

وذهب نشطاء إلى ألقاء الضوء على طلة ولي العهد السعودي المختلفة عن العادة إذ غالبا ما يظهر باللباس السعودي التقليدي في حين ذهب آخرون لإبراز البدلة التي يرتديها الرئيس المصري.

وتناول نشطاء آخرون مقارنة بين طول ولي العهد السعودية وطول الرئيس المصري.

الصورة المتداولة نشرها مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "خلال لقاء ودي جمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في فرنسا".

ويُجري ولي العهد السعودي والسيسي زيارة إلى فرنسا، حيث حضرا قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة باريس.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء: