دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه نائب رئيس بلدية في هلسنكي إجراءات قانونية محتملة بعدما ألقي القبض عليه وهو يرسم غرافيتي على جدران مع صديق له.

أصدر بافو أرهنماكي، نائب العمدة المسؤول عن الثقافة والترفيه في العاصمة الفنلندية، بيانًا السبت، يعترف فيه أن~ حراس الأمن ضبطوه وصديقه يرسمان على جدار داخل نفق قطار يؤدي إلى ميناء فوساري في المدينة.

واعتذر أرهنماكي في المنشور، عن "حماقتي الغبية. أطلب المغفرة"، مضيفًا أنه وصديقه كانا يستوحيان منذ فترة طويلة من الكتابة على الجدران التي تزين جدران باسيلا، المنطقة التي تشتهر بفنها الحضري.

وأفاد متحدث باسم وكالة البنية التحتية للنقل الفنلندية في بيان لـCNN إن تكلفة تنظيف الغرافيتي من جدار خرساني داخل النفق تكلف 3500 يورو (3800 دولار أمريكي): "راهنًا ما زال تحقيق الشرطة جاريًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وعواقبها". وأضاف أنّ "تكاليف التنظيف يتم تحصيلها من مرتكبي الجرم بعد انتهاء تحقيق الشرطة".

في الأثناء، نشرت صحيفة Helsingin Sanomat الفنلندية صورة للكتابات على الجدران وغردت عن الحادث.

وتواصلت CNN مع قسم شرطة Arhinmäki و Eastern Uusimaa بغية الحصول على مزيد من التعليقات.