فنان يرفض استلام جائزة دولية مرموقة بعد فوز صورته بها.. لن تصدق السبب!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على مدار الأعوام الخمسين الماضية، اختارت شركة السيارات الفاخرة "بي إم دبليو" فنانين من بينهم آندي وارهول، وجيف كونز، وجيني هولزر، وغيرهم لتحويل سياراتها إلى لوحات. وزيّن جميعهم سيارات "دي إم دبليو" الفنية (BMW Art Cars) الشهيرة بأسلوبهم المميّز.

والآن، اختيرت الفنانة الأمريكية الإثيوبية، جولي ميهريتو، المعروفة بأعمالها التجريدية، لصنع السيارة الفنية القادمة للشركة.

وسيظهر عملها، والذي سيرُسِم على سيارة من طراز "BMW M Hybrid V8"، في الحلبة بـ"سباق لومان 24 ساعة" في يونيو/حزيران من عام 2024.

صورة للسيارة قبل عمل الفنانة جولي ميهريتو عليها. Credit: Courtesy of BMW

وستكون مركبة ميهريتو السيارة الفنية الـ20 من "بي إم دبليو".

وغالبًا ما تستوحي الفنانة أعمالها التجريدية الضخمة من الهندسة المعمارية، والأماكن الحضرية المزدحمة، والتي تتميز بمحاذاة الخطوط، والأشكال، وبقع من الألوان، أو الظلام العميق أحيانًا.

وتتطرّق أعمالها لمواضيع مثل الهجرة، والاستعمار، والعولمة.

ويُمثّل معرض "ماريان جودمان" أعمال هذه الفنانة.

صورة للفنانة مع أحد أعمالها. Credit: Josefina Santos/BMW

ووصف المعرض عبر موقعه الإلكتروني أعمالها بكونها "تعبيرًا بصريًا ديناميكيًا للتجربة المعاصرة، وتجسيدًا للسلوك الاجتماعي، والجغرافيا النفسية للمساحات".

ووُلِدت ميهريتو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في عام 1970 لأبٍ إثيوبي وأم أمريكية.

وبعد 7 أعوام، انتقلت عائلتها إلى الولايات المتحدة هربًا من حربٍ أهلية عنيفة شهدتها البلاد آنذاك.

الفنانة معروفة بأعمالها التجريدية. Credit: Julian Kroehl/BMW

وفي عام 1997، حصلت الفنانة المقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية حاليًا على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من كلية "رود آيلاند" للتصميم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمضت ميهريتو الوقت مع فريق "بي إم دبليو" الخاص بالسباق في ولاية فلوريدا الأمريكية لحضور السباق لأول مرة.

ورغم أنّها لم تقرّر ما سترسمه على السيارة بعد، إلا أنّ الفنانة أبدت إعجابها بسرعة وحركة السيارات المتسابقة.

وتُعتبر "BMW M Hybrid V8" سيارة سباق هجينة تعمل بالكهرباء، ومُخصصة للحلبات فقط.

وصُمِّمت السيارة للتنافس في حلبات السباقات الدولية للتحملّ.