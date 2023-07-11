أول امرأة متحولة جنسيًا تفوز بمسابقة ملكة جمال هولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت ريكي كولّي أول مشاركة متحوّلة جنسيًا تفوز في مسابقة ملكة جمال هولندا السبت، وستمثّل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في وقت لاحق من هذا العام.

وأعربت كولّي عن فرحتها من خلال منشور كتبته على صفحتها على "إنستغرام" جاء فيه: "لقد نجحت!" وذلك بعد فوزها على مسرح AFAS في مدينة لوسدن. وأضافت باللغة الهولندية مع رمز تعبيري لعلم المتحولين جنسيا الذي يتميز بألوان الأزرق والوردي والأبيض: "لقد جعلت مجتمعي فخوراً، وأظهرت أنه في وسعنا تحقيق ذلك".

وخلال المسابقة التي شارك فيها المئات، تقلّص العدد إلى 10 مرشحات وصلن إلى النهائيات في أبريل/ نيسان، واستخدمت كولي منصّتها بهدف الترويج لرؤية أكثر شمولاً لمسابقة ملكة الجمال، وتشجيع أخريات كي يتجرأن ويُقدمن مثلها.

وفي مقطع فيديو نشرته على صفحتها على "إنستغرام" الشهر الماضي، أشارت إلى "أنّ مسابقة ملكة الجمال طلبت منّا وصف أنفسنا بكلمة واحدة". وتابعت: "الكلمة التي اخترتها هي ’النصر‘، لأنني عندما كنت طفلاً صغيراً تغلّبت على كل العقبات التي واجهتني وانظروا إليّ الآن، أنا أقف هنا كامرأة متحوّلة قوية، وتمكينية، وواثقة".

وكتبت في التعليق المرافق: "لا تنسَوا أبدًا أنه في وسعنا القيام بذلك معًا، فأنتم لستم وحدكم على هذا الكوكب. لا تتوقفوا أبدًا عن الحلم بأن تكونوا النسخة الأفضل منكم، والثقة بأنفسكم". وتابعت: "لا تدعوا أحدًا يخبركم أبدًا بما هو جيد بالنسبة لكم، لأن الأمر الوحيد المهم أن تصبحوا أفضل نسخة من أنفسكم".

ملكة جمال الكون لعام 2022، آربوني غابريل، انضمت إلى ريكي كولّي على المسرح للاحتفال بفوزها. Credit: Shutterstock

وتوجت أونا مودي، ملكة جمال هولندا العام الماضي، كولّي البالغة من العمر 22 عامًا. كما ألبستها ملكة جمال الكون، آربوني غابريل، وشاحًا.

وفي حال فازت كولّي بلقب ملكة جمال الكون، فستكون أول امرأة متحولة جنسيًا، يتم تتويجها. وكانت المسابقة قد فتحت باب المشاركة أمام العابرات جنسيًا منذ عام 2012، وفي عام 2018، أصبحت أنجيلا بونس من إسبانيا المشاركة الأولى في المسابقة، لكنها لم تصل إلى النهائيات.

وخلال الشهر المقبل، تتطلّع الناشطة دانييلا أرويو غونزاليس أيضًا إلى صنع التاريخ كأول امرأة متحولة جنسيًا تفوز بلقب ملكة جمال الكون بورتوريكو، وفي حال تُوّجت، ستشارك بملكة جمال الكون أيضًا. وهذا العام، ستتنافس 90 امرأة من جميع أنحاء العالم في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، بحسب ما ذكره موقع المسابقة على الإنترنت.