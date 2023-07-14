مزهرية بحجم كف اليد قد تباع بأكثر من 11 ألف دولار.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُتوقع أن تباع مزهرية بحجم كف اليد، بـ9 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 11,800 دولار في مزاد، بعدما تم شراؤها من محلّ لبيع البضائع المستعملة في المملكة المتحدة بمبلغ 2.50 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.30 دولار.

تم رصد هذه التحفة التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات من قِبَل زوجين بمقاطعة سوري الواقعة على مشارف لندن في جنوب شرق إنجلترا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن معرض "كانتربري" للمزادات.و

قالت البائعة كارين، التي كشفت عن اسمها الأول فقط في البيان: "دخلت أنا وزوجي أحمد إلى المتجر الخيري لنلقي نظرة، أتجه دومًا نحو الكتب وهو يتجه للبحث عن الفنون والقطع القديمة". وأضافت: "إنه ليس خبيرًا، لكنه يتمتّع بذوق رفيع وحاسة للتعرف على الأغراض الحقيقية".

وتابعت: "جاء وأراني المزهرية وقلت باستخفاف 'جميل جدًا'. لكنه قال 'لا، انظري إلى القاع!'، وأظهر لي علامات منقوشة".

Credit: The Canterbury Auction Galleries

واشتبه الثنائي في أن النقوش قد تكون ذات أهمية، لكن لم يكن لديهما أي فكرة عن قيمة العنصر، وفقًا لدار المزاد.

وقد قاما بشراء العنصر بإجمالي مبلغ قدره 2.50 جنيه إسترليني (3.30 دولارًا) قبل التواصل مع دار المزاد للحصول على تقييم من خبير.

أضاف البيان أن الخبراء حددوا أن المزهرية هي أحد أعمال الخزاف الياباني وفنان تقنية المُجْتَزَع الراحل ناميكاوا ياسويوكي، الذي عاش بين عامي 1845 و1927. وكان أحد أشهر الفنانين اليابانيين من فترة ميجي.

من جهتها، أفادت الخبيرة كليونا كيلروي، المديرة المشاركة لمعارض "كانتربري" للمزادات، في البيان: "يحتفظ الاستوديو الخاص بياسويوكي بأعمال جميلة ومطلوبة جدًا في العديد من المجموعات".

وتابعت: "كان هو وناميكاوا سوسوكي أشهر فناني تقنية المُجْتَزَع في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، حقبة 'العصر الذهبي' للتزجيج في اليابان".

تقنية المُجْتَزَع قوامها عملية تزجيج معقدة تنطوي على لحام شرائط أو أسلاك معدنية رقيقة، تنحني على هيئة تصميم محدد، على سطح معدني. ثم يتم ملء الفراغات الصغيرة التي تكونت في الحدود المحاطة بالتصميم بمعجون الزجاج الملون، قبل أن يتم تسخين القطعة الزخرفية بالكامل، وتجليخها وتلميعها.

وتتميز هذه التقنية اليابانية بسطحها اللامع والزجاجي، وفقًا لدار المزادات.