آخر سيارات شرطة دبي الفارهة.. إليكم مواصفات بنتلي كونتيننتال GT

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شرطة دبي، الأحد، عن إضافة سيارة بنتلي كونتيننتال" GT –V8" إلى أسطول دورياتها الفارهة.

وذكرت شرطة دبي في بيانها أن السيارة الجديدة "تتميز بمحرك مزود ب 8 اسطوانات وبقوة 542 حصاناً، يتيح لها الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثوان، وقوة عزم تصل إلى 770 نيوتن متر".

Credit: Dubai police

وفي دبي فقط، يسمح لك بإيقاف سيارة شرطة لالتقاط صورة مع سائقها.. وخصوصاً إذا كانت هذه السيارة من نوع "فيراري" أو "بوغاتي" أو "لامبورغيني."

وحازت شرطة دبي في السنوات الماضية، على شهادة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لاقتنائها أسرع سيارة شرطة بالخدمة في العالم، من نوع "بوغاتي فايرون،" وهي واحدة من 14 سيارة فائقة السرعة يتجول بها رجال الشرطة في المدينة.

وتتضمن مجموعة سيارات شرطة دبي الفاخرة أيضاً، سيارة "أستون مارتن 77،" والتي لم يصنع منها سوى 77 قطعة، وثلاثة سيارات "بورشيه باناميرا"، وسيارتي "بي إم دبليو i8."