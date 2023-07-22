مصور يروي مناسبة التقاطه أبرز 5 صور حميمة لمشاهير هوليوود

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كان وراء الكواليس في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو يُصوّر ملصقات لسلسلة "جيمس بوند"، فإنّ المصوّر غريغ ويليامز تموضع في أماكن يحلم معظم المصورين المشاهير بالوصول إليها.

والتقط مصوّر الحرب السابق لحظات حميمة لعدد من نجوم هوليوود.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، شارك المصور البريطاني صورًا فردية مع أكثر من 1.2 مليون متابع عبر "إنستغرام".

ونشر بدوره كتابًا جديدًا بعنوان "Photo Breakdowns: The Stories Behind 100 Portraits"، حيث يروي مناسبات صوره المفضّلة.

وفي المقدمة، أعرب عن أمله بأن يكون قادرًا على مساعدة المصورين الناشئين في مهنتهم الخاصة من خلال شرح آلية عمله.

إليكم خمس صور ومناسبة التقاط كلّ منها كما وردت في كتابه!

Credit: Greg Williams/Cider Mill Press

خواكين فينيكس وروني مارا

التُقطت الصورة بعد فوز خواكين بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "جوكر".

وتعكس هذه الصورة قصة حب. ومن الواضح أنّ أمامك شخصان عاشقان.

ورغم شهرتهما العظيمة، إلّا أنهما متواضعان جدًا. وتظهر روني مرتدية حذاء الـConverse، فيما تتناول شطيرة برغر نباتية مع خواكين.

Credit: Greg Williams/Cider Mill Press

كيت بلانشيت

التُقط ويليامز صورة كيت بلانشيت في مهرجان البندقية السينمائي 2020. ولم يستخدم أي إضاءة خاصة بالصورة أعلاه، سوى أشعة الشمس.

وقال ويليامز: "أنا على الأرجح على أطراف أصابع قدمي، وأطلب منها تحريك رأسها، حتى تسقط أشعة الشمس على وجهها تمامًا".

وتابع: "الدرس هو أنه إذا لم تتمكن من تحريك الضوء الخاص بك، فعليك نقل موضوعك إلى الضوء".

Credit: Greg Williams/Cider Mill Press

ويليام دافو

وكتب ويليامز: "لقد التقطت هذه الصورة لويليام دافو في مهرجان البندقية السينمائي.. كنّا في فناء الفندق، الذي كان جميلًا جدًا لكنه لم يوحِ لي بشيء حقًا".

وقال ويليام حينها: "فهمت.. كل شيء يبدو رائعًا، لكنه ليس ما تريده".

وبعد بحثهما عن أمر يفعلانه، كان هناك نافورة صغيرة قرّر ويليم اللعب بها.

وبذلك، غمر سروال ويليامز بالماء، ما جعله يبدو وكأنه تبوّل على نفسه.

وكتب المصور البريطاني: "أحيانًا تلتقط صورة، وأحيانًا تُنشئ صورة، وفي أحيان أخرى تصنع صورة مع موضوعك".

Credit: Greg Williams/Cider Mill Press

كيت وينسليت

تعتبر بين صور ويليامز المفضلة من العامين الماضيين.

تظهر وينسليت وهي تقف في المحيط، ليس بعيدًا كثيرًا عن المكان الذي تعيش فيه.

كان يرغب وينسليت بإدخالها إلى البحر، لكنه تخيّل شاطئًا رمليًا طويلًا، وليس شيء مثل هذا المشهد العنيف والقوي.

وكتب: "في السابق، كان سيتطلب تصوير هذا المشهد مئات المساعدين ومساعدي الأزياء وطواقم المؤثرات الخاصة.. وكان الناس سيُحضرون آلات إضافية للتأكد من تموّج المياه بدرجة كافية.. لكنّنا فعلناها!".

وأضاف: "كان زوجها يساعدني، حتى أنني اضطررت إلى استعارة حذائه المطري".

Credit: Greg Williams/Cider Mill Press

أوليفيا كولمان

التقط ويليامز الصورة أعلاه عندما كانت أوليفيا كولمان تُرّوج لأغنية The Crown.

وبعد شراء جميع هذه التيجان لجلسة التصوير، قالت كولمان: "يا إلهي، ابنتي ستحبّها".

وكتب المصور البريطاني: "أخبرتها أن تأخذ ما تشاء.. ثم وضعت تاجًا على رأسها، ثآخر على رأسها، وأنا أضحك فقط، وأشجعها. واستمرت بتكديسها".

ويبقى الدرس لأي شخص يحاول التقاط صور مفرحة كهذه، أنّ الأمر لن ينتهي حتى يغادر جميع الأشخاص من المبنى.

وأوضح: "أنت لا تعرف أبدًا متى ستأتي اللحظات العفوية".