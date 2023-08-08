دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على ساحل البحر المتوسط، تبرز مدينة العلمين الجديدة كـ"وجهة سياحية عالمية" في مصر، التي تتميّز بشواطئها الفيروزيّة وأحدث المشاريع التكنولوجية والعمرانية غير المسبوقة في البلاد، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وبالتزامن مع الفعاليات الفنية والثقافية التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة الذي يحمل عنوان "العالم علمين"، قرّر مصمم الغرافيك المصري، محمد جابر، دعوة ضيوف مميّزين للمشاركة في الحدث، أي "دنجوانات الزمن الجميل".

تصميم يجسد الفنان الراحل عمر الشريف بفعاليات العلمين الجديدة بنسخته الأولى. Credit: mgpexel

وبواسطة الذكاء الاصطناعي، تخيّل جابر قيام مجموعة من أبرز نجوم الزمن الجميل الراحلين بزيارة أنحاء مدينة العلمين الجديدة، من الشواطئ إلى المراكز التجارية وناطحات السحاب.

وأراد جابر إشراك نجوم الزمن الجميل في الاحتفاء بمهرجان العلمين الجديدة، لا سيّما أنّه يهتم بعرض تصاميم متنوّعة للمشاهير من الماضي والحاضر على منصات التواصل الاجتماعي الخاص به.

تصميم يجسد حضور الفنان الراحل شكري سرحان خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة Credit: mgpexel

وأوضح جابر لموقع CNN بالعربية أنّه "منذ بدأت العمل على التصاميم الخاصة بنجوم الزمن الجميل، لطالما رغبت بإشراكهم معنا خلال أهم الأحداث الفنية التي تقام في مصر".

وتابع: "مع انطلاق مهرجان العلمين الجديدة الذي شهد حضورَ عدد من الفنانين المصريين، بالتزامن مع عطلة الصيف، تمنّيت لو كان نجوم الزمن الجميل حاضرين هناك، وبالفعل حقّقت ذلك من خلال هذه السلسلة".

رشدي أباظة Credit: mgpexel

ومن رشدي أباظة إلى عمر الشريف، عمد جابر إلى اختيار أهم "دنجوانات" تاريخ السينما المصرية، وعمل على تصميم 9 صور مركبة، لينجز مشروعاً بعنوان "نجوم الزمن الجميل في مدينة العلمين الجديدة"، شاركه عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشرح: "استخدمت أولًا إحدى برامج الذكاء الاصطناعي سعيًا مني للحصول على صور للفنانين تظهرهم في الزمن الراهن من حيث الألوان، والتكوين الجسدي، والأزياء، ووضوح ملامح الوجه، ثم قمت بالتعديل والدمج بواسطة برنامج الفوتوشوب للوصول إلى التصميم النهائي".

أحمد رمزي Credit: mgpexel

أما بالنسبة للخلفيات التي تظهر معالم مدينة العلمين الجديدة، فيوضح أنه اختار معظمها من لقطات مصوّر مصري يدعى أحمد رزق بعدما حصل على موافقته لاستخدام صوره، وأخرى من الصفحه الرسمية لفندق العلمين.

فريد شوقي Credit: mgpexel

وشملت السلسلة كل من "الفتى الشقي" أحمد رمزي، و"العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، و"العالمي" عمر الشريف، و"البرنس" أحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، و"وحش الشاشة" فريد شوقي، وشكري سرحان.

وعن سبب اختياره لهؤلاء الفنانين، قال: "إنهم من ألمع نجوم جيلهم وأكثرهم وسامة".

Credit: mgpexel

وخلال عمله على هذه السلسلة، تمثّل التحدي بالوصول إلى أقرب شبه ممكن ولملامح الشخصيات التي يتم تكوينها على برنامج الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يقوم بتعديل تفاصيل مثل لون البشرة والعينين من طريق برنامج الفوتوشوب.

ونالت هذه السلسلة لنجوم الزمن الجميل في مدينة العلمين الجديدة الإشادة والإعجاب من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت انتشارًا واسع النطاق عبر المنصات المختلفة.

ويستقبل مهرجان العلمين الجديدة الزوار حتى 26 أغسطس/ آب الجاري.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية تنظّم فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.