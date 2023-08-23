يعتقد الناس أنه مجنون.. نيجيري يبتكر أعمالًا فنية من النفايات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في نيجيريا، تعتبر عملية إعادة التدوير غير رسمية إلى حد كبير، حيث تتحكّم فيها الشركات الصغيرة. وغالبًا ما ينتهي الأمر بالنفايات في المجاري المائية.

لكن الفنان النيجيري تشيبويكي إيفديليتشوكو البالغ من العمر 37 عامًا، يرى أن هذه القمامة تمثّل فرصة.

ويقوم بدوره برسم صور المشاهير من علب الألمنيوم المهملة، ما يعطي بيانًا جريئًا حول إدارة النفايات في الدولة.

وينسب إيفديليتشوكو وعيه البيئي إلى جدته، التي عاش معها عندما كان صبيًا في ولاية أنامبرا، جنوب شرق نيجيريا.

يقوم تشيبويكي إيفديليتشوكو بإنشاء أعمال فنية من النفايات. Credit: Chibuike Ifedilichukwu

وفي أحد الأيام من العام 2021، أثناء مرافقته لزوجته إلى عيادة ما قبل الولادة، عثر إيفديليتشوكو على كومة من الأشرطة البلاستيكية الملقاة.

وبعدما أخذها معه إلى المنزل، تساءل عمّا يمكنه أن يفعل بها.

وقال إيفديليتشوكو لـCNN: "أردت أن أجد طريقة فريدة للتعبير عن نفسي.. اكتشفت أن لا أحد يفعل هذا النمط من الفن".

يقول إيفديليتشوكو إن الفضل يعود لجدته، التي كانت سببًا في وعيه البيئي. Credit: Chibuike Ifedilichukwu

"إنني أنشر الوعي"

يقيم إيفديليتشوكو في مدينة أوكا.

وفي الوقت الحالي، يصنع قطعًا وصورًا من الألمنيوم، والخشب، والبلاستيك، والمعدن، والأسلاك النحاسية، والحبال، إلى جانب قذائف الرصاص، وزجاجات الحقن التي تبرعت بها المستشفيات المجتمعية.

وقال إيفديليتشوكو: "عندما أذهب للبحث عن القمامة، يعتقد الناس أنني شخص مجنون.. لكنني أكسب لقمة العيش من ذلك.. وأنشر الوعي لجعل بيئتنا آمنة".

أنشأ إيفديليتشوكو صورًا للعديد من المشاهير. ويُخطط التركيز على المشاهير المهتمين بالبيئة. هذه صورة نجم موسيقى الأفروبيتس، دافيدو، الذي عمل مع مجموعة WildAid للمحافظة على البيئة. Credit: Chibuike Ifedilichukwu

وتشمل أعمال إيفديليتشوكو كلًا من مغنية الراب الأمريكية، كاردي بي، والمؤلفة النيجيرية الحائزة على جوائز تشيماماندا نغوزي أديتشي، ومؤسس شركة الموسيقى النيجيرية دون جازي.

وفي المستقبل، يُخطط لإبراز المشاهير المهتمين بالبيئة فقط، ضمنًا الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، والممثل ليوناردو دي كابريو.

وأنشأ بالفعل صورة لنجم موسيقى الأفروبيتس، دافيدو، الذي عمل مع مجموعة WildAid للمحافظة على البيئة.

وقام إيفديليتشوكو، وهو أيضًا مصور فوتوغرافي ومصمم غرافيك وأمين معارض، بإنشاء 40 قطعة في الحد الأدنى، من الفن المعاد تدويره، التي برزت في معارض وطنية ودولية.

وانتشرت أعماله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيعت القطعة الواحدة بنحو ألف دولار.

ورغم أنه يرتدي قفازات أثناء عمله، إلّا أنه تأذّى كثيرًا من حواف العلب الحادّة، والسكاكين، والإبر، والأسلاك الفولاذية، وغيرها الكثير.

وقال إيفديليتشوكو: "أشعر بالألم الذي كان يمكن أن تسببه النفايات للبيئة".