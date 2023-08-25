تداعيات كورونا طالت "الكعب العالي".. كيف تُرجِم ذلك في عالم الموضة؟

ماذا سترتدون بعد قضاء عام في الإغلاق؟ إليكم كيف ستبدو الموضة في عالم ما بعد الوباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عالم الأزياء المتغيّر باستمرار، تتبدل صيحات الموضة مع تغيّر الفصول.. بيد أنّ تغيّرًا واحد بعينه لفت انتباه الخبراء في الآونة الأخيرة: التراجع التدريجي في شعبية الكعب العالي.

ففيما كان الكعب العالي مرادفا للأناقة والرقي، بدأ رمز "الأنوثة" يعلن انسحابه بهدوء من الضوء، مفسحًا المجال لموجة جديدة من الخيارات التي تعتمد الراحة.

والسؤال الذي يطرح نفسه يتمثّل بالتالي: هل كانت جائحة كورونا الضرية القاضية التي حسمت زوال الكعب العالي؟ إذ لا شك في أن المسار المتغير لحياتنا لعب دورًا بتراجع الصيحة السائدة.

وقبل أن يتوقف العالم، كانت الكعوب العالية في القمة بالمعنى الحرفي، إذا أنها لا ترفع مكانة المرأة التي تنتعلها فحسب، بل أثارت أيضًا إحساسًا بالأناقة يتجاوز مجرد كونها لباسًا للقدمين بل كانت بمثابة بوابة للثقة والجاذبية ولمسة من السحر الجامح.

من جهتها، قالت الدكتورة كارولين ماير، عالمة النفس المعرفي ومستشارة الأزياء، ومؤلفة كتاب "سيكولوجية الموضة"، لـCNN: "إنّ الكعب العالي يغيّر وضع الجسم فيصبح ممشوقًا ويخلق أسلوبًا مميزًا بالمشي، ويضفي جاذبية ملموسة، ويثير إعجاب الآخرين".

وتابعت: "يمكن أن يساهم ذلك بتعزيز مشاعر الثقة بالنفس والشعور بالاهتمام والتقدير على اعتبارك أنثوية أو محترفة".

أولويات جديدة لأسلوب حياة جديد

اعتبر الكعب العالي بمثابة بوابة للثقة والجاذبية والأناقة الجامحة Credit: Harry Wenger/FPG/Hulton Archive/Getty Images

ومع ذلك، عندما اشتدت الجائحة، ترجّلت الأحذية ذات الكعب العالي عن مكانتها بشكل ملحوظ، إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة 65% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2020، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث السوق NPD Group.

أما السبب، فيعزى إلى التحوّل الصارخ بالأولويات الناجم عن طريقة جديدة للعيش، متمثلة بتفضيل الراحة والعملية على جاذبية الكعب العالي.

وأدت الزيادة الكبيرة في العمل عن بعد إلى عدم وضوح الحدود بين ملابس العمل والترفيه؛ وتقلّص عدد الفعاليات الكبرى، وحل محلها صعود الاتجاه الرياضي.

وأوضحت ماير لCNN: "نتيجة للجائحة، أعطى الكثير منا الأولوية للراحة والعملية. وأدى انخفاض فرص الاختلاط وحضور المناسبات الرسمية والاعتماد الواسع النطاق للعمل عن بعد إلى التحول نحو الملابس غير الرسمية".

ويبقى السؤال رغم ذلك. هل تسببت الجائحة بالفعل في مثل هذا التغيير الهائل في شعبية الكعب العالي أم أن هذا التراجع يعد جزءًا من اتجاه أكبر؟

وأوضحت ماير لـCNN: "مع اتجاه المجتمع نحو مُثُل أكثر مساواة، هناك رفض للأنوثة المحددة بشكل صارم التي تربط الكعب العالي كعنصر أساسي للأنوثة".

وأضافت: "يشجعنا هذا التحوّل على احتضان الفردية، ورفض الأحذية التي قد تحد من الحركة والراحة".

وفي تلك الأثناء، تظهر الطليعة الجديدة للأحذية التي تجمع بين الأناقة والراحة من دون التخلي عن أي منهما. وأدى انتشار الأحذية الرياضية والأحذية من دون كعب والأحذية ذات الكعب العريض إلى إعادة تشكيل مشهد خيارات الأحذية النسائية.

تعكس الحداثة الجديدة

لم تعد صيحات الموضة تعتمد على الأحذية ذات الكعب العالي للحصول على مظهر أنيق. Credit: Edward Berthelot/Getty Images

وينعكس هذا على ارتفاع شعبية أنماط مختلفة من الأحذية في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2023، زادت عمليات البحث عن "أحذية رياضية مكتنزة" و"أحذية باليه سوداء" بنسبة 70% و71% على التوالي، وفقًا لمحللة صناعة الأزياء، مادي لابويرتا.

بعد الجائحة، لم تنتعش الرغبة بالأحذية ذات الكعب العالي بشكل كامل. ورغم العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وزيادة الاهتمام بالبحث بنسبة 177% مقارنة مع عام 2020، في الربع الثالث من عام 2021 (وفقًا لمنصة تسوق الأزياء العالمية Lyst)، ظلت عمليات البحث عنها بشكل عام أقل بشكل ملحوظ مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وبدلاً من ذلك، اتجه الاهتمام نحو الكعب المنخفض المريح والكعب العريض.

وقال متحدث باسم كريستيان لوبوتان لـCNN: "ظلت شعبية الأحذية ذات الكعب العالي كبيرة أثناء فترة الإغلاق وبعدها، وكانت واحدة من أقوى الفئات".

وتابع: "ومع ذلك، فقد أدت الجائحة إلى ظهور اهتمام بمجموعة كبيرة من أنماط الكعب التي تعكس التغيير في نمط الحياة والاتجاهات، بما في ذلك الأحذية ذات الكعب المنخفض والمكتنز".

وفي أماكن أخرى، ترتفع مبيعات الأحذية المسطحة والأحذية الرياضية.

كانت الأحذية المسطحة ذات الأصابع المدببة رائجة خلال عرض أزياء علامة "برادا" لخريف وشتاء 2023-2024 في ميلانو في فبراير/ شباط الماضي. Credit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

وكان موضوع الأحذية المسطحة حاضرًا على منصات عروض أزياء خريف وشتاء 2023 أيضاً؛ سادت أحذية الباليه المدببة بين علامتي "برادا" و"بالمان".

وفيما نودع الكعب العالي مؤقتًا، تظل الأسئلة قائمة حول مصيره المستقبلي. هل سيشهد عودة لإثبات مكانته كمثال للجاذبية؟

وأشارت ماير إلى أنه من المرجح أن يظل الكعب العالي خيارًا شائعًا للمناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف".

ضيفة أسبوع الموضة في باريس تنتعل حذاء رياضي لإطلالتها برداء جلد أسود مع جينز أزرق خارج عرض أزياء علامة الأزياء البلجيكية Dries van Noten لخريف وشتاء 2023-2024 في شهر مارس/ آذار الماضي Credit: Daniel Zuchnik/Getty Images

ومع ذلك، أضافت: "شجع التصور المجتمعي المتطور للجمال والأنوثة على قبول أوسع لأنواع الجسم المتنوعة، وإعطاء الأولوية للراحة والعملية، وتعزيز التعبير عن الذات والتفرد، وتحدي المعايير الجنسانية التقليدية".

لا شك أن الجائحة أعادت كتابة قواعد الموضة، إيذانا ببدء عصر تتشابك فيه الراحة مع الأناقة بسلاسة، لكن الوقت وحده سيكشف مصير الكعب العالي. في الوقت الحالي، لم يعد يُنظر إلى هذا الأسلوب باعتباره علامة أساسية للأنوثة.