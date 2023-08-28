مجسمات تحاكي الواقع..سعودي يجسّد المعالم التراثية في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد أساليب العمارة بمثابة فن يحكي عن ثقافة الشعوب وطريقة معيشتهم على مرّ العصور.

وتعكس البيوت القديمة التي تتواجد في أنحاء المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في محافظة الأحساء، تراث المنطقة والعمق التاريخي والعمراني الذي يُظهر تفاصيل نمط الحياة في السعودية خلال تلك الفترة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يحكي الفنان والنحّات السعودي، جاسم البوسنده، عن تصميماته لمجسمات تراثية تحاكي البيوت القديمة، والأسواق، والمباني الأثرية في الأحساء (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويوضح البوسنده أن الهدف وراء مشروع نحت وتصميم المجسمات التراثية في السعودية يتمثّل في "الحفاظ على التراث السعودي القديم الذي يُعد بمثابة الأصل والجذور الضاربة في الماضي والممتدة للحاضر".

ويسعى الفنان والنحات السعودي، وهو من أبناء محافظة الأحساء، إلى التعريف بالمعالم التراثية والأثرية السعودية التي قد يجهلها الكثيرون، مسخّرا شغفه بفن صناعة المجسمات.

ويضيف: "على الجيل الجديد أن يدرك طريقة عيش الجيل الذي سبقه، ما سيزيده عزمًا لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد لبناء الوطن".

وتُعد بيوت الطين القديمة من المباني المفضلة لدى البوسنده، إذ أنها جزء من التراث السعودي الذي خلفه الآباء والأجداد، حسبما ذكره.

ويشرح الفنان والنحات السعودي أن فن صناعة المجسمات استهواه منذ الصغر، أثناء دراسته الابتدائية خلال حصة التربية الفنية، حين وجد شغفًا في تصميم المجسمات باستخدام عجين الصلصال وغيره من الأدوات الفنية.

وأراد النحات السعودي التركيز على البيوت القديمة والمناطق المشهورة في محافظة الأحساء، بينها ميناء العقير، وقصر إبراهيم، وجبل القارة، وشكل البيت القديم، والكثير من الأعمال الأخرى التي تهدف إلى الحفاظ على تراث السعودية ومعالمها.

وتتمثل التحديات التي واجهت البوسنده خلال العمل على هذه المجسمات في صغر حجم التفاصيل للشخصيات والأدوات التي ينحتها، مثل الأواني المنزلية، وتفاصيل الشرفات، والأبواب في البيوت القديمة.

أما بالنسبة للوقت الذي يستغرقه في العمل على هذه المجسمات، فيشرح النحات السعودي أن ذلك يعتمد على قياسات المجسم المطلوب، وقد يتطلب الأمر ما يتراوح بين ساعتين ويومين إلى ثلاثة أيام.

ويشير البوسنده إلى أنه قد يقضي مدة 10 ساعات يوميًا للعمل على مجسماته التراثية.

وفيما يلي المواد التي يستخدمها في تصميم مجسماته للبيوت والمعالم التراثية في الأحساء

الخشب المضغوط

الفلين المضغوط

الطين

الجبس

الإسمنت الأبيض

الأغصان

الرمال

ألوان الأكريليك

ويستعرض البوسنده أعماله الفنية التراثية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي والتي تلقي الإعجاب والثناء من قبل متابعيه من داخل المملكة وخارجها، كما تثير مشاعر الحنين إلى الماضي، ومن عاصروا هذا الجيل في السعودية.