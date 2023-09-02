"كوسمولوجي": مجموعة العناية بالبشرة اليابانية الخاصة برواد الفضاء

قامت الشركتان اليابانيتان POLA وANA بتطوير غسول ومرطّب للوجه من أجل استخدامهما في محطة الفضاء الدولية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حين يتوجّه رائد الفضاء الياباني كيميا يوي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) العام المقبل، ستحوي حقيبته على مستحضرَيْن جديدين للعناية بالبشرة، صُمّما خصيصًا لمواجهة قسوة السفر إلى الفضاء.

ويعتبر غسول الوجه والمرطّب جزءًا من خط "Cosmology" الذي كشفت عنه شركة مستحضرات التجميل اليابانية POLA وشركة ANA Holdings (الشركة الأم لخطوط كل اليابان الجوية)، الإثنين.

وقد صُنّع المنتجان بعدما دعت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إلى إيجاد حلول للعناية بالبشرة يمكن استخدامها في ظروف الفضاء الخارجي النادرة، والجاذبية المنخفضة، والجفاف الشديد.

ستطرح المنتجات في السوق للعموم في وقت لاحق من هذا العام. Credit: POLA

بدأت الشركتان بالعمل على المجموعة عام 2020، وأعطتهما وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الضوء الأخضر لإطلاق مستحضريهما في شهر مارس/ آذار الماضي.

ولتوفير استخدام المياه، صُمّم غسول الوجه كي يتم مسحه ببساطة، بينما صُمّم المرطّب كي يظل بحالة شبه صلبة حتى لا يتناثر في الجاذبية المنخفضة.

وهذه المنتجات ليست أولى مستحضرات التجميل التي تتوجّه إلى الفضاء الخارجي. ففي عام 2021، تحدثت رائدة الفضاء السابقة لدى ناسا جوان هيغينبوثام إلى InStyle عن استخدامها الفازلين، وسيتافيل، وكريم الأساس، وأحمر الخدود، والماسكارا، وأحمر الشفاه، خلال المهام، بينما أرسلت العلامة التجارية إستيه لودر مصلًا للعناية بالبشرة إلى الفضاء الخارجي كجزء من شراكة تجارية مع وكالة الفضاء الأمريكية.

وكان رواد الفضاء قد أبلغوا عن تعرّضهم لاحتراق، وحكّة، وجفاف، وحساسية في الجلد بالفضاء، وحتى بعد عودتهم إلى الأرض.

سيحضر رائد الفضاء الياباني كيميا يوي منتجات العناية بالبشرة من مجموعة Cosmology إلى محطة الفضاء الدولية، عام 2024. Credit: AFLO/Alamy

وقال مبتكرا المستحضرين الجديدين إنهما يأملان بتحسين نوعية حياة رواد الفضاء في الفضاء، وقالا إن هذه المجموعة خضعت للاختبار من قبل المضيفات على متن طائرات شركة ANA، التي تُحاكي ظروفها تلك التي يختبرها رواد الفضاء أثناء الرحلة، وعلى محطة الفضاء الدولية.

وستكون مجموعة "Cosmology Space Crew Kit" التي تحتوي على عبوات بحجم أصغر من غسول الوجه والمرطّب، متوافرة للجمهور في أكتوبر/ تشرين الأول، فيما ستُطرح المنتجات ذات الحجم العادي للبيع في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال ميكي أويكاوا، رئيس شركة POLA للصحفيين في طوكيو، إنه يأمل بأن تكون هذه المستحضرات مفيدة أيضًا في ظروف أخرى يعاني فيها الناس من ندرة الموارد مثل مراكز الإخلاء أثناء الكوارث الطبيعية.