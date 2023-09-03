مصنوعة من عظم بشري.. العثور على زينة أنف تعود لحضارة المايا في المكسيك

بعد تحقيقات للآثار استمرت 15 عاما.. أمريكا تعيد أكثر من 100 كنز منهوب إلى الهند

شاهد آثار أقدام عمرها 12 ألف عام في صحراء يوتا.. لمن تعود؟

عالم آثار هاو يعثر على وعاء مليء بالذهب باستخدام جهاز الكشف عن المعادن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عثر علماء آثار في أنقاض مدينة بالينكي القديمة بولاية تشياباس جنوب شرق المكسيك، على قطعة زخرفيّة مخصصة للأنف عمرها قرون تابعة لحضارة المايا. وتميّزت القطعة بكونها منحوتة بشكلٍ معقد، ومصنوعة من العظام البشرية.

تُوفرّ القطعة الأثرية، ويبلغ طولها ما يزيد قليلاً عن 6 سنتيمترات، وعرضها 5 سنتيمترات، نظرة ثاقبة للتقاليد الجنائزيّة القديمة، ويُعتقد أنّه تم ارتدائها من قِبَل الكهنة أثناء الاحتفالات التي يجسدون فيها إله المايا "K’awiil"، والذي يرتبط بالبرق، والخصوبة، والوفرة.

وفي بيان، أفاد مدير المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، أرنولدو غونزاليس كروز، والذي أجرى عمليات التنقيب، أنّها أيضًا مثال مهم على الجانب الفني لحضارة المايا.

Credit: Carlos Varela Scherrer/INAH

وتتكون القطعة من جزء من عظم الساق، وهو العظم الذي يساعد على تشكيل مفصل الكاحل، كما أنّها تتزيّن بنقوش ترمز إلى الخطابات الاحتفالية مع الآلهة والأسلاف.

والشخصية المركزية عبارة عن رجل من شعب المايا يظهر في جانب القطعة، ويرتدي غطاء رأس، وقلادة مطرزة، مع الصورة الرمزية لكلمة "الظلام" بالنسبة لشعب المايا على ذراعه.

ويظهر الرجل بجمجمة، كما أنّه يحمل حزمة تُعتبر رمزًا شائعًا في المشاهد الجنائزية لشعب المايا، وفقًا لغونزاليس كروز.

وعثر فريق المعهد على القطعة أثناء قيامه بأعمال الترميم في قصر بالينكي، وهو مجمّع معقد يقع وسط مدينة ما قبل الحقبة الإسبانية، ومتنزه "بالينكي" الوطني، وهي منطقة مُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ودُفِن العظم فيما يعتقد علماء الآثار أنّه عبارة عن وديعة طقوس، بين عامي 600 و850 ميلاديًا لإحياء ذكرى الانتهاء من المبنى.

ووُضِعت البذور، وعظام حيوانات صغيرة، وشفرات مصنوعة من حجر السبج، وقطع كبيرة من الفحم مع القطعة المُكتشفة.

وعند ارتدائها، كانت القطعة الزخرفية تستقر على جسر أنف الشخص، ما يخلق خطًا مستمرًا من الجبهة إلى طرف الأنف.

وأفاد غونزاليس كروز بأنّ القطعة كانت على الأرجح محاولة لتقليد رأس "K’awiil" الممدود، والذي غالبًا ما تم تصويره كتجسيد للذرة.

وهذه أول قطعة زخرفية من نوعها عثر عليها علماء الآثار في بالينكي، وذلك رُغم ظهور مشاهد فنيّة لشخصيات ارتدت مثل هذه القطع في أماكن أخرى بالموقع.