بلمسة من الذكاء الاصطناعي.. هكذا تحولت دبي إلى "عالم باربي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ماذا لو اجتمع عالم "باربي" مع معالم دبي؟ قد تتساءل كيف سيبدو أعلى برج في العالم، أي برج خليفة باللون الوردي، ومتحف المستقبل، أو قطارات مترو دبي؟

وبالتزامن مع عرض فيلم "باربي"، للمخرجة الأمريكية غريتا دجرويغ، في دولة الإمارات، قرّر الفنان الرقمي الهندي، جيو مولور، أن يحوّل دبي إلى "عالم باربي"، بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي سلسلة من الصور النابضة بالحياة، تمكن مولور، المقيم في دبي، أن يضفي لمسة "باربي" الوردية إلى أبرز معالم المدينة، ما نتج عنه مزيج مذهل بين واقع دبي وعالم "باربي" الخيالي.

برواز دبي بحلة "عالم باربي" Credit: Jyo john Mulloor AI GENERATED

وأوضح مولور لموقع CNN بالعربية، أن السلسلة التي يحوّل فيها مدينة دبي بأكملها إلى اللون الوردي، باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُعد بمثابة "مبادرة إبداعية وترويجية مستوحاة من عرض فيلم باربي في دولة الإمارات، وتمزج الخيال بالواقع بطريقة مرحة ومبتكرة".

وقال: "تهدف هذه الفكرة إلى إنشاء رابط بصري آسر من شأنه أن يقارن بين عالم باربي وطابع دبي النابض بالحياة، ما من شأنه أن يشرك السكان المحليين والزوار في تجربة فريدة ولافتة للنظر".

فندق أتلانتس النخلة Credit: Jyo john Mulloor AI GENERATED

وأشار مولور إلى أنه أراد إثارة الحنين إلى الماضي بين الجيل الذي نشأ على دمية "باربي"، فضلا عن تعريف هذه الشخصية المحبوبة إلى الجيل الجديد.

ويسعى مولور من خلال هذا العمل الإبداعي إلى الاستفادة من علامة "باربي" الأيقونية لتعزيز صورة المدينة كوجهة حديثة وعالمية.

متحف المستقبل Credit: Jyo john Mulloor AI GENERATED

ومن برج خليفة إلى متحف المستقبل، وبرواز دبي، وبرج العرب، وفندق "أتلانتس" النخلة، تتضمن السلسلة التي تحمل عنوان "Pink Dubai" أي "دبي الوردية" أشهر معالم المدينة التي تُعد مألوفة في جميع أنحاء العالم، وليس فقط لدى سكان دبي.

وقال مولور إنه "إذا قامت باربي بزيارة دبي، فستستكشف معالمها الشهيرة مثل الصعود إلى قمة برج خليفة، والاستمتاع بأشعة الشمس على شواطئها الفاخرة، والانغماس في تجاربها الثقافية، واختبار مشهد الطعام الفاخر، وخوض مغامرة سفاري بين كثبانها الرملية، وسهر الحياة الليلية النابضة بالحياة"، مضيفًا: "ستمزج زيارتها بين الموضة والسحر والاستكشاف الثقافي، ما يجسد فخامة دبي الحديثة وسحرها المتنوع".

قطارات مترو دبي بحلة وردية Credit: Jyo john Mulloor AI GENERATED

وبهدف إنشاء هذه السلسلة المذهلة، قام مولور باستخدام مزيج من برنامجي أداة الذكاء الاصطناعي "Midjourney" و"فوتوشوب"، موضحا أنه بدأ بالأول لتطبيق اللون الوردي وتصميم الصور الأساسية لمناظر مدينة دبي. وبعد ذلك، استعان بـ"فوتوشوب" لتحسين الصور وإضافة تفاصيل فنية، وكذلك تحسين المظهر الجمالي العام للصور.

وأضاف: "سمح لي هذا الدمج بين العناصر التي أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي واللمسة الفنية اليدوية على برنامج فوتوشوب بتحقيق هذه الصور الفريدة والآسرة".

برج العرب يتوسط مدينة جميرا بحلتها الوردية Credit: Jyo john Mulloor AI GENERATED

واستغرق العمل على هذه السلسلة نحو ثلاثة أسابيع، ما أتاح فرصة العمل بدقة على كل صورة، مما يضمن التقاطها بشكل جماعي للرؤية الإبداعية المطلوبة وتحقيق المظهر الجمالي المميز باللون الوردي.

ونالت سلسلة "Pink Dubai" ردود أفعال واسعة النطاق من قبل رواد منصة "إنستغرام".

فندق كوين إليزابيث 2 Credit: Jyo john Mulloor AI GENERATED

ولفت مولور إلى أنه تلقى الإشادة والثناء من متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج الإبداعي لموضوع "باربي" الشهير مع مناظر مدينة دبي.

وقال: "وجد الكثيرون أن المفهوم خيالي وآسر، وقد لاقى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب اللمسات الفنية اليدوية استحسانًا كبيرًا".

وأوضح: "وجد الكثيرون أن المفهوم خيالي وآسر، وقد لاقى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب اللمسات الفنية اليدوية استحسانًا كبيرًا".