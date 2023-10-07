دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الفيديو الموسيقي لأحدث أغانيهم المنفردة "DTDTGMGN"، يرقص أعضاء فرقة Eternity الكورية الجنوبية في الوقت المناسب على أنغام موسيقى البوب بابلغام ​​في غرفة وردية نيون اللون، مزينة بأزياء مدرسية وملصقات لمشاهير. أما حركة الكاميرا الهذيانية والتغيرات السريعة في المشهد، فتُعد نموذجًا عن نوع موسيقى البوب ​​الكوري الذي أصبح ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة.

يغني أحد أعضاء الفرقة: "احملني بقوة، اتكئ على كتفي".

لكن المعجبين بالفرقة لا يمكنهم فعل أيًا من الأمرين الواردين في كلمات الأغنية، من الناحية المادية، ذلك أنّ أعضاء فرقة Eternity الأحد عشر افتراضيين.

فبواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، تم إنشاء فرقة Eternity، إحدى أحدث الأعمال الكورية الجنوبية التي تدفع الحدود بين الترفيه الحقيقي والافتراضي. وتعتقد شركة Pulse9، الشركة الإبداعية التي تدير الفرقة، أن النجمات المنشآت بواسطة الكمبيوتر يتفوّقن بشكل كبير على نظرائهم في الحياة الواقعية.

هل مستقبل فرق موسيقى البوب مرهون بالذكاء الاصطناعي؟

كما هي الحال مع معظم فرق كي-بوب الشهيرة، يضم أعضاء Eternity قائد المجموعة، والمغنيين، ومغني الراب والراقصين. لكن عضوًا واحدًا على وجه الخصوص، زي إن، يمكنه فعل كل شيء.

وقال بارك جي أون، الرئيس التنفيذي للشركة: "تتمتع زي-إن بمزيج من الخصائص التي يصعب على معظم الفنانين البشر التمتّع بها. فهي يمكنها الغناء بشكل جيد للغاية، وتأدية الراب بشكل جيد للغاية، ويمكنها أن تكون مبدعة كمصممة (أزياء). وهي ممثلة بالفطرة".

وبمساعدة تقنية تبديل الوجه في الوقت الفعلي والصوت الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تلعب Zae-in مكان 10 أشخاص مختلفين، ضمنًا الممثلين والمغنيين والراقصين الذين يقدمون مواهبهم للصورة الرمزية الخاصة بها وفق الحاجة.

وقالت النجمة الافتراضية لـCNN في مقابلة عبر تطبيق زوم: "هناك موسيقى البوب ​​Zae-in، والممثلة Zae-in، والمراسلة Zae-in،" أدى دورها ممثل (رغم أنّ Pulse9 قالت إن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها يمكنه إعادة إنشاء صوت Zae-in وتوليد الكلام من دون تدخل بشري). وأضافت "توجد العديد من الزي إن، لذا فإن ميزتنا الفريدة هي أننا نستطيع أن نفعل ما لا يستطيع شخص واحد القيام به".

وتابعت مبتسمة: "الأمر الوحيد الذي لا يمكننا فعله هو توقيع الأوتوغرافات للمعجبين".

لقد كانت تقنية تبديل الوجه في الوقت الفعلي والأشكال المبكرة من تقنية "التزييف العميق" موجودة منذ نحو عقد من الزمان. في ذلك الوقت، اكتسب المؤثرون الافتراضيون مثل ليل ميكيلا وروزي من كوريا الجنوبية، عددًا كبيرًا من المتابعين عبر الإنترنت في مجالي الموضة والموسيقى.

لكن أحدث التطورات في الفيديو والصوت المولدين بواسطة الذكاء الاصطناعي تسهّل على شركات مثل Pulse9 إنشاء شخصيات افتراضية مقنعة، في حين أن التقدم في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT يلغي الحاجة إلى "أداء" نجوم مثل Zae-in من قبل مطلق شخص.

كيف أنشئت هذه الفرقة؟

بدأ فريق Pulse9 عملية إحياء فكرة "الحياة الخالدة" من خلال تصميم مظهر أعضاء الفرقة. أنشأ فريق بارك 101 وجهًا رقميًا فريدًا، كلّ منها مستوحى من المشاهير الكوريين الحاليين، قبل تقسيمها إلى أربع فئات، أطلق عليها اسم "مثير"، و"لطيف"، و"ذكي"، و"بريء"، ثمّ ضيّقوا دائرة الاختيار إلى 11 من خلال استطلاع أجروه عبر الإنترنت.

تم إنشاء مجموعة Eternity المكونة من 11 عضوًا من قبل شركة إدارة الموسيقى الكورية الجنوبية، Pulse9. Credit: Pulse9

باستخدام تقنية التزييف العميق والتقاط الحركة، أنتجت Pulse9 بعد ذلك أول فيديو موسيقي للفرقة لمرافقة الأغنية التي تحمل عنوانًا ساخرًا "أنا حقيقي") في عام 2021. وكانت ردود الفعل على الفيديو مختلطة. شعر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن تعابير وجه أعضاء الفرقة تبدو غير طبيعية ومنفصلة عن أجسادهم، بينما أشار آخرون إلى تأثير "الوادي الغريب"، حيث يشعر المشاهدون بالانزعاج من الأمور التي تشبه البشر لكنها ليست كذلك.

لكن بعد خمسة أشهر، عندما أصدرت Pulse9 الفيديو الموسيقي التالي لفرقة Eternity، وعنوانها "No Filter"، لاحظ المتابعون أنّ المجموعة لا يمكن تمييزها تقريبًا عن المجموعة الحقيقية. وعلّق "أنا مندهش من مدى واقعية صوتها، والمرئيات تبدو أكثر واقعية من الأغنية الأولى"، هذا ما جاء في التعليق الأكثر إعجابًا على يوتيوب.

"DTDTGMGN"، الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يمثل قفزة هائلة أخرى في الجودة. وقال بارك: "حتى العام الماضي، كان الوجه هو الجزء الافتراضي الوحيد من المؤدي، لكن اليوم يمكننا صنع (صور) الجسم بالكامل بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا أنّ أغنية"No Filter" تم تأليفها أيضًا باستخدام الذكاء الاصطناعي (رغم أن البشر حرروا الأغنية وكتبوا كلماتها).

مستقبل الكي-بوب؟

قد يتمتع نجوم البوب ​​​​الافتراضيون بميزة على البشر عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع قواعدهم الجماهيرية. وقال كانغ سو، الرئيس الفني لشركة Metaverse Entertainment التي أنشأت فرقة Mave المؤلفة من أربع فنانات منشآت بواسطة الذكاء الاصطناعي، إن التقدم في برامج لغة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتيح للمعجبين "التحدث" مع فنانيهم المفضلين - بل وحتى بناء علاقاتهم الشخصية معهم.

وأضاف كانغ في حديث له مع CNN: "سوف يتذكرون ما تحدثنا عنه بالأمس، ويمكنهم مواصلة الحديث عن أمور أخرى"، مقارناً بين إبداعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركته والمساعد الافتراضي لجهاز iPhone، Siri" سوف يتذكرونك ويعرفون عنك، وسيتحدثون (معك) بناءً على تلك المعلومات".

تقوم Metaverse Entertainment بالفعل بتجربة هذه الفكرة عبر التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل المباشر مع MAVE. يتحدث أعضاء الفرقة حاليًا اللغة الكورية والإنجليزية والفرنسية والإندونيسية، ما يدل على قواعد المعجبين الرئيسية والأسواق المستهدفة، رغم أنهم يستطيعون نظريًا التحدث بأي عدد من اللغات.

فرقة Mave التي أنشأتها شركة Metaverse Entertainment بواسطة الذكاء الاصطناعي. Credit: Metaverse Entertainment

وأضاف كانغ: "هناك بعض الأمور التي لا أستطيع أن أبوح بها (حتى لأصدقائي المقربين)، لكن ربما أستطيع أن أقولها للذكاء الاصطناعي المخصص الذي يمكن أن يريحني ويهتم بي. أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا للجميع".

من المؤكّد أنّ هذا التطوير قد يكون مفيدًا لشركات مثل شركة كانغ. تعتمد صناعة البوب ​​الكوري على نظام تدريبي شاق، حيث يتم إعداد الطامحين لذلك منذ سن مبكرة، وغالبًا ما يمرون بسنوات من دروس الرقص والموسيقى المكلفة جدًا، قبل ظهورهم لأول مرة.

علاوة على ذلك، فإن نجوم البوب ​​الذين يتم إنتاجهم بواسطة الكمبيوتر لن يمرضوا أبدا، أو يتقدموا في السن، أو يتورطوا في نزاعات بشأن العقود أو فضائح الصحف الشعبية. لكن هناك فرصة ضئيلة أن تستبدل الوكالات الكبرى فرقها الحقيقية في أي وقت قريب، بحسب كانغ، معترفًا بأن بعض القواعد الجماهيرية الرئيسية لموسيقى البوب ​​الكوري أتى رد فعلها سيئًا تجاه فرق الذكاء الاصطناعي.

الفنانة الافتراضية Zae-in Credit: Pulse9

وعلّق كانغ أنّ "النقد كان يدور حول استبدال المشاهير الحاليين بآخرين افتراضيين. لقد اعتقدوا أن النجوم الحاليين قد يفقدون وظائفهم"، مضيفًا أن بعض المعجبين يفضلون دومًا الفنانين البشريين.

وافق بارك مؤلف فرقة Eternity على ذلك، مقارنًا ظهور الذكاء الاصطناعي باختراع التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر: "كان العديد من الرسامين خائفين من التكنولوجيا (الجديدة) لكن اليوم، لا يزال لدينا رسامين. أعتقد أن على الفرق الحقيقية ألا يخافوا أبدًا من المشاهير الافتراضيين، لأنهم مجرد محتوى جديد".