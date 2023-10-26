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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الأنياب السامة لعنكبوت الرتيلاء، وشراب السكر المتبلور، والشعيرات المشعة تلقائيًا على ورقة نبتة، من بين أفضل 20 صورة اختيرت لجانبها العلمي وبراعتها الفنية في نسخة هذا العام من مسابقة العالَم الصغير للتصوير المجهري التابعة لـ"نيكون" (Small World Photomicrography Competition).

ومَنَحت المسابقة، وهي في عامها الـ49، جائزتها الكبرى للباحث حسنين قمباري (بمساعدة جايدن ديكسون)، بفضل صورة مُلتقطة أثناء دراسة اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة تصيب العين، وقد تؤدي لفقدان البصر لدى مرضى السكري.

الصورة الفائزة التي التقطتها الباحث حسنين قمباري بمساعدة جايدن ديكسون. Credit: Hassanain Qambari & Jayden Dickson/Nikon Small World Photomicrography Competition

وتُظهر الصورة رأس العصب البصري في شبكة من الألوان الزاهية عند قارض.

مشهد لعود ثقاب مشتعل. Credit: Ole Bielfeldt/Nikon Small World Photomicrography Competition

وقال قمباري، الذي شارك في أبحاث متعلقة بالكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وعكس تطوره منذ عام 2021، إنّ المسابقة منحت الأشخاص فرصة لعرض "الجانب الجمالي والفني للعِلم الذي قد يتم التغاضي عنه لولا ذلك".

الأنياب السامة لعنكبوت الرتيلاء. Credit: John-Oliver Dum/Nikon Small World Photomicrography Competition

وأضاف قمباري في بيانٍ صحفي نُشِر الثلاثاء: "لا تحتفل مسابقة كهذه بالعمل الجاد للمشاركين وشغفهم فحسب، فهي قد تجذب العلماء الشباب أيضًا، وتُلهمهم لمزاولة مهنة في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات".

وأكّد الفائز أنّ المسابقة "ألهمتني بالتأكيد".

مشهد مقرّب لشراب السكر المتبلور. تصوير: Diego García/Nikon Small World Photomicrography Competition

وأفاد كبير مدراء الاتصالات وإدارة علاقات العملاء في "Nikon Instruments"، إريك فليم، أنّ طريقة إتاحة التطورات التكنولوجية "خلق الفن من العلوم ليستمتع به عامّة الأشخاص هو أمر يُدهِشه باستمرار".

واستقبلت مسابقة هذا العام 1،900 مشاركة تقريبًا من 72 دولة، وفقًا للمنظمين.

الشعيرات المشعة تلقائيًا في ورقة نبتة. Credit: David Maitland/Nikon Small World Photomicrography Competition

وجاء أولي بيلفيلدت في المركز الثاني لتصويره عود ثقاب مشتعل بسبب الاحتكاك بسطح صندوق.

التقط شريف عبدالله أحمد هذه الصورة لدبور في مدينة طنطا المصرية. Credit: Sherif Abdallah Ahmed/Nikon Small World Photomicrography Competition

واحتلت مالجورزاتا ليسوفسكا المركز الثالث بفضل صورتها الوردية لخلايا سرطان الثدي.