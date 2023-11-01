بالصور.. أبرز إطلالات النجوم خلال عيد الهالوين لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع إطلالات المشاهير في عيد الهالوين بإطلالات مميزة، خاصة مع وجود فريق من فناني الماكياج ومصففي الشعر المحترفين.
واستضافت مدن مثل نيويورك، ولندن، ولوس أنجلوس، بعض تجمعات المشاهير خلال عطلة نهاية أسبوع، احتفاء بعيد الهالوين، ولم تكن الإطلالات مخيبة للآمال.
وشملت الأزياء التي حصلت على أكبر قدر من الاهتمام إطلالة الثنائي ميغان فوكس و"ماشين غان كيلي" المستوحاة من فيلم "Kill Bill"، وإطلالة إدوارد نورتن التي حاكت مظهر الرياضي ديفيد بيكهام، إضافةً لفستان باريس هيلتون الذي قلّد أسلوب المغنية بريتني سبيرز.
اطّلع على أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023: