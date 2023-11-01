بالصور.. أبرز إطلالات النجوم خلال عيد الهالوين لعام 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع إطلالات المشاهير في عيد الهالوين بإطلالات مميزة، خاصة مع وجود فريق من فناني الماكياج ومصففي الشعر المحترفين.

واستضافت مدن مثل نيويورك، ولندن، ولوس أنجلوس، بعض تجمعات المشاهير خلال عطلة نهاية أسبوع، احتفاء بعيد الهالوين، ولم تكن الإطلالات مخيبة للآمال.

ظهرت الفنانة هالسي كحورية بحر بتنورة شبه شفافة. Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

وشملت الأزياء التي حصلت على أكبر قدر من الاهتمام إطلالة الثنائي ميغان فوكس و"ماشين غان كيلي" المستوحاة من فيلم "Kill Bill"، وإطلالة إدوارد نورتن التي حاكت مظهر الرياضي ديفيد بيكهام، إضافةً لفستان باريس هيلتون الذي قلّد أسلوب المغنية بريتني سبيرز.

قلّد كلا من شونا روبرتسون وإدوارد نورتون إطلالة الثنائي الشهير فيكتوريا بيكهام وديفيد بيكهام في العِقد الأول من القرن الـ21. Credit: Michael Kovac/Getty Images

اطّلع على أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023:

ظهرت ميغان فوكس مع شريكها "ماشين غان كيلي" بإطلالات مستوحاة من شخصيات فيلم Kill Bill: Volume 1. Credit: Michael Kovac/Getty Images

قلدت الفنانة Ice Spice شخصية كرتونية تُدعى Betty Boop خلال عطلة نهاية الأسبوع، وارتدت فستانًا قصيرًا أحمر اللون. Credit: Michael Loccisano/Getty Images

ظهر المغني جاستن بيبر وعارضة الأزياء هايلي بيبر بأزياء مستوحاة من مسلسل كرتوني يُدعى The Flintstones. Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

قلّدت باريس هيلتون الإطلالة الشهيرة للمغنية بريتني سبيرز عند ظهورها كمضيفة طيران في الفيديو الموسيقي Toxic. Credit: REX/Shutterstock