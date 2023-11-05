"غرفة سرية" مزينة برسوم غير معروفة لمايكل أنجلو.. تفتح أبوابها للجمهور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُرِف مايكل أنجيلو بوناروتي بأعماله الضخمة، مثل تمثال داود، واللوحات الجدارية الممتدة من أرضية كنيسة سيستين حتى سقفها، وقبة القديس بطرس التي تهيمن على أفق روما. لكنّ أعماله الأقل شهرة تُعرض أمام الجمهور لأول مرة في "الغرفة السرية" للفنان في مدينة فلورنسا.

تقع هذه المساحة الصغيرة أسفل كنائس ميديتشي في فلورنسا، حيث نحت مايكل أنجلو مقابر دقيقة لأفراد عائلة ميديتشي خلف كنيسة سان لورينزو في ساغريستيا نوفا، أو خزانة ملابس الكهنة الجديدة.

في عام 1975، أثناء العمل على استحداث مخرج جديد للمكان، كشف أحد المرممين خلال إجرائه تجارب التنظيف عن رسوم متعددة لأشكال بشرية، تحت طبقتين من الجبس، داخل ممر أسفل غرفة الخزانة الكهنوتية التي كانت تستخدم لتخزين الفحم. يبلغ طول المساحة الضيقة 33 قدمًا، وعرضها 10 أقدام، وارتفاعها ثمانية أقدام.

تم نسب الأشكال، المرسومة بالفحم واللون القرمزي (طباشير أو قلم التلوين بلون الصدأ)، وغالبًا ما كانت واحدة فوق الأخرى، وبأحجام مختلفة، إلى مايكل أنجلو بواسطة باولو دال بوغيتو، المدير السابق لكنائس ميديتشي.

ويعتقد أن اللوحات رسمها المايسترو مايكل أنجلو. Credit: Francesco Fantani/Courtesy Musei del Bargello

يُعتقد أنّ الفنان اختبأ في هذه المساحة الخانقة لأسابيع عدة، عام 1530، عندما طرد البابا كليمنت السابع أحد أفراد عائلة ميديشي، الذي عاد أخيرًا إلى السلطة في فلورنسا، من قبل الحكومة الجمهورية التي عمل مايكل أنجلو لصالحها، وأمر بقتله. تم إلغاء حكم الإعدام بعد شهرين، وعاد مايكل أنجلو للعمل في فلورنسا، قبل أن ينتقل إلى روما بعد أربع سنوات.

ويُعتقد أن الرسوم هي تخطيطية لأعمال مستقبلية، ضمنًا أرجل أحد التماثيل الموجودة في غرفة الخزانة الكهنوتية الجديدة.

وأفادت فرانشيسكا دي لوكا، أمينة كنائيس ميديتشي في بيان: "يمنح هذا المكان لزوار اليوم تجربة فريدة من نوعها تتمثل بالقدرة على الاتصال المباشر ليس فقط مع العملية الإبداعية للمايسترو، لكن أيضًا مع تصور تكوين أسطورته كفنان إلهي". وقالت باولا داغوستينو، مديرة متاحف بارغيللو، إنّ الكنائس تعتبر جزءًا منها، إن عملية الترميم كانت "عملًا مستهلكًا للوقت ومستمرًا ومضنيًا".

يُعتقد أن مايكل أنجلو اختبأ في هذه المساحة الصغيرة والمغلقة مدة شهرين، عام 1530. Credit: Francesco Fantani/Courtesy Musei del Bargello

لم تفتح هذه المساحة بانتظام للجمهور من قبل، لكنها ستفتح للزيارات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني لأعداد محدودة للغاية من أجل الحفاظ على الرسوم. سيتمكن 100 شخص كحد أقصى، من الزيارة أسبوعيًا، في مجموعات مكونة من أربعة أشخاص، وحُدّد وقت الزيارات بـ15 دقيقة يوميًا، باستثناء أيام الثلاثاء والأحد. الموقع، أسفل درج ضيق، يعني أنه غير متاح للزوار ذوي الإعاقة، أو الأطفال دون سن العاشرة.

تبلغ كلفة التذاكر 20 يورو، أو 21.30 دولارًا أمريكيًا، رغم أنه يجب على الزوار أيضًا دفع رسوم الدخول إلى الموقع (10 يورو) بالإضافة إلى رسوم الحجز البالغة 3 يورو. الحجز مفتوح حتى 30 مارس/آذار، ذلك أن الافتتاح هو تجريبي فقط.