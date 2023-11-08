ناشطان مناخيان يحطمان زجاج لوحة شهيرة بمعرض في لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن توقيف ناشِطَي مناخ من مجموعة "Just Stop Oil" ، بعدما حطّما الزجاج الذي يحمي لوحة شهيرة في معرض لندن الوطني، الإثنين.

ويُظهر مقطع فيديو نُشِر على حساب مجموعة "Just Stop Oil" على منصة "X" (تويتر سابقًا) الناشطين وهما يرتديان قميصين باللون الأبيض كُتب عليهما عبارة "Just Stop Oil"، ويكسران الزجاج الذي يحمي لوحة "Rokeby Venus" لدييغو فيلاسكيز التي تعود للقرن السابع عشر بواسطة مطارق أمان برتقالية اللون.

ومعلوم أنّ اللوحة سبق وتضرّرت في تحرّك احتجاجي سابق قامت به ماري رالي ريتشاردسون، ناشطة مطالبة بحق المرأة بالاقتراع، في عام 1914.

وأفاد معرض لندن الوطني عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا) أنه تمّ إخلاء الغرفة من الزوار، واستدعاء الشرطة عقب الاحتجاج الذي وقع قبل الساعة 11 (بالتوقيت المحلي) من صباح الإثنين.

وأضاف المنشور: "تتم إزالة اللوحة الآن من المعرض حتى يتمكن القيّمون على الترميم من معاينتها".

وغرّدت شرطة العاصمة: "أُلقِيَ القبض على اثنين من نشطاء Just Stop Oil بتهمة الأضرار الجنائية. لقد تعرّض الزجاج الذي يحمي لوحة في المعرض الوطني لعمل تخريبي".

كما تجمّع عدد من نشطاء "Just Stop Oil" في وايتهول، الطريق الرئيسي في لندن الذي يمتد من ساحة ترافالغار إلى مجلسي البرلمان، الإثنين. وأفادت المجموعة الاحتجاجية أنّ أكثر من 100 شخص كانوا يسيرون في المنطقة قبل أن تبدأ الشرطة باعتقالهم.

ونشرت شرطة العاصمة عبر حسابها على منصة "X" (تويتر سابقًا) أنه "خلال 15 دقيقة، ألقينا القبض على 40 ناشطًا بالحد الأدنى، كانوا يسيرون ببطء". وتابع المنشور: "أصبحت وايتهول الآن خالية. سنقدّم تحديثات حول أرقام الاعتقالات في الوقت المناسب".

في السنوات الأخيرة، استهدفت حملة "Just Stop Oil" العديد من الأعمال الفنية، ضمنًا لوحة "عباد الشمس" للفنان فنسنت فان غوخ، ونسخة من لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، ولوحة "لفتاة ذات القرط اللؤلؤي" ليوهانس فيرمير.

كما عطّلت المجموعة الناشطة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي كانت تنظّم في إنجلترا هذا العام، ضمنًا بطولة الغولف المفتوحة، وبطولة ويمبلدون، وسلسلة اختبارات لعبة الكريكيت Ashes، وبطولة العالم للسنوكر، بالإضافة إلى عرض المسرحية الموسيقية "البؤساء".