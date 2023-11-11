دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تفكر بدبي، أول ما قد يتبادر إلى ذهنك أفقها الشهير ومشهد عمارتها المذهل.

والآن، تتبنى مجموعة من المهندسين المعماريين والمصممين مفهوم الابتكار المستدام من خلال إنشاء أعمال فنية تجهيزية تتقزّم في حجمها أمام الأبراج الشاهقة في المدينة، لكنها ليست أقل إلهامًا.

وبين تلك الأعمال الفنية، أنشأ السوري أحمد القطان المقيم في دبي، مساحة اجتماعية حميمة في الهواء الطلق على طراز الشرنقة حيث يمكن للمصممين أن يطلقوا العنان لأفكارهم.

فهو لا يوفر الظل والمقاعد للبشر فحسب، بل يوفر أيضًا المأوى للحمام.

ويحمل هذا التصميم اسم "Designest"، وهو مستوحى من الأهمية التاريخية لأبراج الحمام في شبه الجزيرة العربية، حيث تتميّز المباني غالبًا بأقواس جميلة ونقوش مفصلة لتوفر ملاذًا للحمام أثناء الطقس القاسي، وجمع فضلاته لاستخدامها كسماد، وكذلك عرض ثروة صاحب البرج.

يسعى هذا التجهيز الذي صممته المهندسة المعمارية البحرينية سارة الريس، للحفاظ على تراث اللؤلؤ في البحرين من خلال تسخير "الكنز المهمل المتمثل في محار عرق اللؤلؤ، وهي مادة يتم التخلص منها عادةً في صناعة اللؤلؤ". Credit: Dubai Design Week

ويتميّز التصميم بأعشاش الحمام في الجزء العلوي من الهيكل المستطيل، بينما ترحب ثلاثة مداخل مقوسة في الأسفل بالزوار من البشر. ويتم فصل أقسام البشر عن الحمام، وسيتم استخدام براز الطيور الذي سيجمع من القسم العلوي كسماد للنباتات في حب دبي للتصميم.

ويعد تصميم القطان جزءًا من أسبوع دبي للتصميم السنوي، وقد فاز بالمركز الأول في مسابقة اللجان الحضرية التي تدعو المصممين والمهندسين المعماريين لتطوير أثاث خارجي مبتكر.

وقال القطان إن فكرة "Designest" جاءت من تحليل جميع المستخدمين المحتملين للهيكل الخارجي في دبي، ليس فقط البشر ولكن أيضًا أعداد الحمام السائدة.

صمم Moey Studio "دوائر الثقة" هذه التي تمنح الإطارات المهملة حياة جديدة. Credit: Dubai Design Week

وقال: "طلبت المسابقة تصميم جهاز تظليل، أو مكان للتجمع، أو منطقة للجلوس. وقد حاولت جمع كل ذلك معًا، لكن كان لدي دومًا اهتمام بالتصميم غير البشري، وفكرت دومًا "لماذا يجب أن يتمحور كل شيء حول البشر"؟

يعد أسبوع دبي للتصميم، في عامه التاسع، الذي يستمر من 7 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أكبر حدث من نوعه في المنطقة، ويتألف من ورش عمل، وتجهيزات فنية، ومعارض، ومحاضرات.

وفي نسخة هذا العام، تم تقديم أكثر من 30 فكرة تصميم للأعمال الفنية التجهيزية المقدمة خلال أسبوع دبي للتصميم، في حي دبي للتصميم.

وقبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب28 المقبل في دبي، يركز موضوع أسبوع دبي للتصميم هذا العام على الممارسات والمواد المستدامة.

ومن جهتها، قالت ميتي ديغن-كريستنسن، مديرة معرض التصميم الرئيسي "داون تاون ديزاين" التابع لأسبوع دبي للتصميم، إن الاستدامة تم تطبيقها في معايير تصميم الحدث على مدار السنوات الست الماضية، لكن هذا العام، يتعلق الأمر حقًا بأشكال جديدة من الممارسات المستدامة، على سبيل المثال، لا يقتصر الأمر على النظر إلى الطباعة ثلاثية البعد فحسب، بل أيضًا إلى الأنواع المختلفة من المواد التي يمكن اسخدامها في هذا النوع من الطباعة.

تم تصميم هذا الهيكل الخشبي المسمى "نسيج"من قبل المعمارية الإماراتية الزينة لوتاه والمهندس المعماري الهندي ساهيل راثا سينغ بهدف التأمل الداخلي. Credit: Dubai Design Week

تم تصميم هيكل "Designest" الخاص بالقطان في الأصل ليتم طباعته بتقنية الطباعة ثلاثية البعد باستخدام الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية المعاد تدويرها، لكن قيود الوقت، والكلفة، والوزن، تعني أن النماذج الأولية المصممة أسبوع دبي للتصميم تستخدم مزيجًا من الأساليب والمواد الصديقة للبيئة، بما في ذلك خلط بديل بلاستيكي نباتي مع مسحوق الخشب، والطباعة ثلاثية البعد بالرمل.

وقال القطان، وهو مصمم مفاهيمي ومهندس معماري مستقل: "إن كونك مسؤولاً بيئيًا في تصميمك منذ مراحل التصميم المبكرة أصبح ضرورة".

عمل فني تجهيزي مصمم من النفايات يحنل اسم بيت الشاي العربي Credit: Dubai Design Week

وتشمل الأعمال الفنية التجهيزية الأخرى التي تتماشى مع موضوع الاستدامة جناح المهندس المعماري الإماراتي عبد الله الملا "من النخيل"، المصنوع بالكامل من شجرة النخيل الأصلية، و"Pulp Fractions" لشركة الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي عبارة عن تجهيز مصنوع من نفايات الورق المقوّى. ولب الورق الذي تم ضغطه وتجفيفه وتشكيله.

وكيف وقع الاختيار على التصاميم التي ستعرض خلال أسبوع دبي للتصميم، أوضحت ديغن-كريستنسن:"نحن نبحث عن تصاميم عملية مستدامة وقابلة للتطوير في جميع أنحاء منطقة الإمارات العربية المتحدة. لذا فإن [المسابقة] هي مشروع وثيق الصلة، ليس فقط بما يتم تنظيمه في أسبوع دبي للتصميم، ولكن حيث يمكننا رؤية ذلك في المستقبل".