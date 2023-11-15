دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لاقى فستان الممثلة البريطانية كيت بيكنسيل الذي ارتدته لمناسبة عيد ميلاد الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو التاسع والأربعين، الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت طلّة بيكنسيل لافتة بفستان ساتان قصير أسود اللون مرصّعٍ بأحجار كريمة، واحدة منها كبيرة وزرقاء متمركزة حول الخصر.

ورغم أن زيّ بيكنسيل اعتُبِر إشارة لطيفة منها إلى أحد أفلام دي كابريو الشهيرة، إلا أن سؤالًا واحدًا ظلّ قائمًا: هل الحجر الكريم هذا هو ماسة أم ياقوتة زرقاء؟

ماسة قلب المحيط الزرقاء. Credit: Cinematic/Alamy Stock Photo

الماسة الزرقاء، بالطبع، قد تكون إشارة إلى إحدى أشهر قطع المجوهرات في تاريخ السينما.. ماسة "قلب المحيط" الزرقاء الخيالية التي ارتدتها الممثلة البريطانية كيت وينسليت بفيلم "تايتانيك" في عام 1997. لكن بما أنّ شكل هذه الماسة صُمّم على شكل قلب، فيُحتمل أن تكون طلّة بيكنسيل مستوحاة من قطعة مجوهرات متصلة مباشرة بها، وبدور البطولة الذي شاركت فيه دي كابريو البطولة بفيلم The Aviator، حيث أدت دور آفا غاردنر.

شاركت بيكنسيل دي كابريو دور البطولة في فيلم The Aviator وأديا دور كل من آفا غاردنر ومهندس الطيران هوارد هيوز. Credit: Moviestore/Shutterstock

وأيًا كان الحجر الكريم الخيالي فقد أعطته بيكنسيل حجمًا أكبر، لكن الأمر المثير للدهشة أنّ الزيّ المميز لم يُصمّم خصيصًا لهذا الحدث، لكنه من مجموعة The Blonds لخريف وشتاء 2023، التي عرضت خلال أسبوع الموضة بنيويورك، في فبراير/ شباط.

استوحيَ الفستان من أفلام مثل "Valley of the Dolls" والمجوهرات التي ارتدتها نجمات مثل إليزابيث تايلور. فأتت المجموعة التي صمّمها فيليب بلوند والمدير الإبداعي ديفيد بلوند، بمثابة احتفال مبالغ فيه بسحر هوليوود، غنية بمشدات الخصر والصدر المنحوتة والقماش المخملي، وفساتين الحفلات المطرزة بالترتر التي تضمنت زخارف كبيرة الحجم من الأحجار الكريمة.

لسهرتها الاحتفالية الخاصة بدي كابريو، نسّقت بيكنسيل بين الفستان القصير أسود اللون والضيق جدًا الذي يُعتبر امتدادًا لاتجاه الموضة من دون سراويل، (نسخة زيّها التي عُرضت على المدرج كانت أقصر قليلاً) مع حذاء ذات كعب عالي مرتفع وعاكس للضوء، وعقدة شعر سوداء كبيرة.

وبحسب مجلة "هاربر بازار"، حضر حفل بيفرلي هيلز مشاهير مثل بيونسيه، وجاي زي، وسلمى حايك، وكيم كارداشيان، وزوي كرافيتز، وتشانينغ تاتوم. لكن لا يبدو أن أي شخص آخر شارك بهذه المناسبة بمثل هذه الأناقة، ما جعل بيكنسيل نجمة هذه الليلة.