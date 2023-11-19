من 84 دولة.. إليكم الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2023 السبت

(CNN)-- توجت شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023 في مسابقة ملكة الجمال السنوية، التي أقيمت، مساء السبت، في عاصمة السلفادور، سان سلفادور، في حين حصلت أنطونيا بورسيلد من تايلاند على المركز الثاني كوصيفة.

Credit: Hector Vivas/Getty Images)

تنافست الفائزات في المسابقات الوطنية من 84 دولة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، والتي تم تحكيمها من قبل لجنة تضم عارضة الأزياء حليمة عدن، ونجمة "Queer Eye" كارسون كريسلي، والمؤثرة على تيك توك، أفاني غريغ، واثنتان من الفائزات السابقات بلقب ملكة جمال الكون، جانيل كوميج من ترينيداد وتوباغو. (ملكة جمال الكون 1977) وإيريس ميتينير من فرنسا (ملكة جمال الكون 2016).

شينيس بالاسيوس لحظة التتويج Credit: Hector Vivas/Getty Images)

وتم الإعلان عن عشرين متأهلة إلى الدور نصف النهائي في بداية إجراءات ليلة السبت بعد نتائج المنافسة التمهيدية (وتصويت المتابعين العالميين)، وبعد جولة ملابس السباحة، تم تضييق المجال إلى 10 - مما أدى إلى إقصاء أول متسابقة "ممتلئة" تصل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، ملكة جمال نيبال، وكذلك أول متسابقة تختار البوركيني كملابس سباحة لها، ملكة جمال باكستان.

ثم قلصت جولة ثوب السهرة عدد المتسابقات إلى النصف مرة أخرى، قبل الوصول للفائزة باللقب عن العام 2023.