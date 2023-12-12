منها حرائق الغابات.. مصور يستخدم قوة الضوء لتوثيق الكوارث البيئية

نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

3 خطوات عملية يمكن أن تساعد كل مدينة في حل أزمة المناخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لعبت النار دورًا حاسمًا في حياة البشر منذ آلاف الأعوام، فسمحت لنا بالطهي، والبناء، وتدفئة أنفسنا. ولكن كان هذا العنصر الأساسي سببًا لدمارٍ كبير أيضًا، ويتّضح الأمر عبر الزيادة بحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم، وهي ظاهرة ناتجة عن تغير المناخ، وفقًا لما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأمضى الشاهد والموثِّق لهذه الصيحة، وهو فنان الوسائط المتعددة المقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كيفن كولي، العِقد الماضي في توثيق النيران، سواءً كانت ناجمة عن حرائق الغابات، أو خاضعة للرقابة.

وقال كولي: "أنا أصوّر هذا النوع من الكوارث، وأحاول جعلها جميلة تقريبًا. وبهذه الطريقة، يمكنك جذب الانتباه إليها".

يستخدم المصور والفنان كيفن كولي الضوء كوسيلة لزيادة الوعي بتأثيرنا على البيئة من حولنا. Credit: Kevin Cooley

ويهدف عمل كولي إلى تسليط الضوء على علاقتنا بالبيئة وتأثيرات تغير المناخ.

ووثّق الفنان حرائق الغابات خارج عتبة منزله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتسرب مياه الصرف الصحي في ولاية كولورادو الأمريكية، وخزانات المياه المتدهورة في ولاية أريزونا الأمريكية.

ويركز كولي بشكلٍ كبير على عناصر الأرض، والرياح، والماء، والنار، التي يعززها باستخدام مصدر الضوء.

يركز كولي على 4 عناصر، وهي الأرض، والرياح، والماء، والنار. Credit: Kevin Cooley

ويعتقد كولي أنّ الضوء يضفي أهمية محددة على بساطة الأشياء والمواقف، ويسلط الضوء على الأشياء التي قد تمر من دون أن يلاحظها أحد في الحياة اليومية.

توثيق قوة الطبيعة

صورة من سلسلة Still Burning الخاصة بكولي. تهدف السلسلة إلى مساعدتنا على فهم العلاقة بين حرائق الغابات والإنسانية بشكلٍ أفضل. Credit: Kevin Cooley

وقال كولي: "عملت مع الضوء منذ 25 عامًا بعدة طرق"، بما في ذلك عبر استخدام الليزر، والمصابيح الكهربائية، والألعاب النارية، والشعلات الضوئية، وحتّى أعمدة الدخان.

وفي سلسلة صور تحمل عنوان "Controlled Burns" (حرائق مُسيطر عليها)، استخدم كولي الأضواء المبهرة لتجميد حركة الدخان الناتج عن الألعاب النارية، وتحويله إلى منحوتات مخيفة الشكل.

في عام 2017، كادت حرائق الغابات تدمر منزل الفنان. Credit: Kevin Cooley

والصور عبارة عن بيان مرئي حول "رغبتنا في السيطرة على الطبيعة"، ولكن وجد كولي نفسه منجذبًا إلى عنصر مختلف يحمل مخاطر أقل في الآونة الأخيرة.

يهتم المصور بتوثيق المياه حاليًا. Credit: Kevin Cooley

وشرح الفنان قائلًا: "في عام 2021، وخلال حريق كالدور (في كاليفورنيا)، مررت بتجربة مروعة للغاية، وقررت نوعًا ما أنّه ربما لا ينبغي لي توثيق النار بشكل كبير".

وكان التواجد حول الدخان دائمًا أمرًا مرهقًا بالنسبة له. وفي الوقت ذاته، كانت كاليفورنيا تعاني من جفافٍ شديد، ونقل ذلك اهتمام الفنان تجاه توثيق المياه.

صورة من سلسلة Controlled Burns. Credit: Kevin Cooley

وباستخدام المصابيح الكهربائية، والأضواء القوية، وطائرات الـ"درون"، وثّق كولي صورًا باستخدام تقنية التعريض الطويل للمحيط أضاءت حركة المد، والجزر، وانحسار التيار، وتدفقه.

وقال الفنان: "قرأت مؤخرًا أن ثلثي شواطئ كاليفورنيا سوف تختفي، وهذا جزء من السبب وراء رغبتي في القيام بهذا المشروع حول الأمواج".

ورأى كولي أنّ المحيط حليف لنا عند مكافحة تغير المناخ، واستشهد بقوته كمخزن للكربون، ومصدر للطاقة التي يمكن أن تأتي من الأمواج.

وأكّد المصور: "علينا أن نسخر (الطبيعة) بطريقةٍ تمكننا من تحقيق توازن جيّد بين ما نحتاجه كبشر، وما يمكن أن يتحمله الكوكب أيضًا لضمان ترك مساحة للأجيال القادمة".